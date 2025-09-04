De diva mediática a parrillera: la nueva e insólita vida de Mariana Nannis

Durante la década de los 90, Mariana Nannis construyó una vida de ensueño, rodeada de lujos y excesos. Sin embargo, todo parecería indicar que, tras separarse de Claudio Caniggia, su situación cambió de manera radical y ahora la mamá de Charlotte Caniggia se enfrenta a una nueva realidad.

En la más reciente emisión de “LAM”, informaron que Mariana Nannis habría pasado de tenerlo todo (dinero, casas y viajes), a no tener nada. Incluso, Yanina Latorre comentó que, la también mamá de Alex Caniggia estaría trabajando en una parrilla argentina por su nuevo estado financiero.

Mariana Nannis. Foto: captura pantalla.

En ese contexto, Yanina para referirse al presente de Marina Nannis dijo: “Cuando la encontramos trabajando en la parrilla, llamó a nuestro productor, lo insultó, le dijo que era millonaria y que tenía un novio con avión privado“.

Según Yanina, Mariana Nannis no querría dejarse ver en el presente por todos los lujos que antes tenía y ahora no: “Tiene un problema en no demostrar que su personaje de millonaria inventada se cayó”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Pepe Ochoa compartió en “LAM” una foto que los habitantes de Marbella (España) le enviaron, donde se reflejaría a Mariana Nannis viviendo una vida sin lujos.

No obstante, Pepe Ochoa mencionó que Mariana Nannis no querría que la fotografiaran en su actual estado: “Gente que vive en Marbella, cerca de donde ella trabaja, se acercaron a pedirle una foto porque la reconocieron y Mariana dijo que bajo ningún punto de vista”.

Los problemas económicos que tendría Mariana Nannis

Después de contextualizar sobre la vida de Mariana Nannis en España, Yanina Latorre se refirió a los problemas económicos de la exesposa de Claudio: “Vendió un departamento por 150 mil dólares y se quemó la guita”.

Aunado a ello, Yanina subrayó que Mariana nunca habría tenido casa propia en Marbella, tendría deudas con el departamento que está a su nombre en Miami y, en el presente, viviría con unos vecinos venezolanos en España.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia

Por último, pero no menos redundante, Latorre recordó parte de las andanzas de Mariana Nannis cuando tenía una vida de ensueños: “Vino a Argentina, mientras Claudio estaba en Europa, puso a laburar a sus dos hijos y la guita se la llevaba ella”.