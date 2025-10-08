Daniela Celis reveló las secuelas que enfrenta Thiago Medina tras despertar del coma inducido: “Hay que esperar que...”

Durante las últimas horas, Daniela Celis se refirió de manera puntual a las secuelas del accidente que Thiago Medina deberá enfrentar en las próximas semanas. También, la modelo realizó por Instagram una nueva actualización sobre el estado en el que se encuentra su expareja.

Primeramente, en la emisión más reciente de Puro Show, Daniela confirmó que, en efecto, el proceso de recuperación de Thiago deja a la vista algunas secuelas por los graves daños que sufrió su cuerpo con el accidente automovilístico.

La impactante confesión de Daniela Celis sobre la última frase que dijo Thiago Medina luego del accidente: “Si quería irse con su mamá...”.

“Hay que esperar que camine bien, que le saquen los sueros. Está con kinesiología, es todo de a poquito, aprender a levantar los brazos y a pararse solo, estuvo mucho tiempo en un coma inducido”, mencionó la influencer.

Igualmente, Celis destacó que Thiago ya querría recibir el alta, pero los profesionales de la salud realizarán el proceso con sumo cuidado para que el exparticipante de Gran Hermano no se vea en la necesidad de volver a ser internado en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

El reporte actualizado sobre la salud de Thiago Medina

Tras conceder algunas notas en los diferentes programas de televisión, Daniela Celis usó su cuenta oficial de Instagram para comunicar cómo se encuentra el padre de sus dos únicas hijas.

“Para los que me preguntan, Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”, escribió Daniela en las historias de la ya referida aplicación.

Daniela Celis sobre la actual realidad que vive Thiago Medina.

Asimismo, la exnovia de Thiago Medina completó el texto con las siguientes palabras: “Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Como siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor, cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.

La emoción de Daniela Celis y Thiago Medina al compartir sus primeras vacaciones con sus pequeñas hijas

De tal manera, se supo que, aunque la recuperación sea compleja debido a la delicada situación que enfrentó, Thiago está dispuesto a mejorar conforme pasan los días. Esto hasta que logre estar en condiciones de retomar su vida habitual.