Dalma Maradona rompió el silencio tras ser acusada de reportar cuentas dedicadas a Diego.

Hace algún tiempo, en X (anteriormente conocido como Twitter), han surgido múltiples acusaciones dirigidas hacia Dalma y Gianinna Maradona, señalándolas como las personas responsables de reportar y cerrar cuentas dedicadas a honrar la memoria de Diego Armando Maradona.

Esta vez, el usuario “@maradonafotos10″ cargó contra Dalma y Giannina luego de que la red social le haya avisado que una publicación suya fue reportada. En el post, expuso una captura de pantalla en la que se observa su contenido fue denunciado.

Dalma, Gianinna, Diego Jr. y Claudia Villafañe y Diego

“Propietario de los derechos: Diego Mayol en representación de Dalma y Gianina Maradona”, fue la notificación de Instagram, que de esta manera notificó que el dueño de los derechos se trata del abogado de la sucesión del exfutbolista, en figura de dos de las hijas del exfutbolista que murió a los 61 años.

La cuenta que reportaron por publicar fotos de Maradona. (Captura)

Tras este aviso, el usuario advirtió que ya no publicará imágenes sobre Maradona y apuntó: “Nos vemos obligados a dejar de subir fotos de Maradona, ya que Dalma y Gianinna Maradona no quieren que ninguna otra cuenta recuerde al mejor jugador de la historia”.

El descargo de Dalma Maradona

La actriz compartió un breve video en una historia de Instagram para aclarar la situación y dijo que tanto a ella como a su hermana (Gianinna) no les molesta para nada todas las páginas espectaculares que ponen fotos sobre Diego. “Nos encanta. Por favor nunca paren de poner fotos de él”, añadió.

En cuanto al mensaje que se envía en los reportes, señaló: “Hay un abogado que nos representa a los 5 herederos y da la casualidad que cuando bajan las páginas dice el nombre del abogado y que es en solicitud solamente de nosotras dos”, dijo.

“Eso no es cierto. Nos estamos encargando del tema. Por favor no paren, nos encanta hasta que nos arroben así podemos repostearlas y que esto no pare nunca”, indicó. Y concluyó: “Si a alguna persona le molesta esto y quiere denunciar que lo haga sin nuestros nombres”.