Cuál es el verdadero nombre del Chino Darín

El Chino Darín es uno de los actores más talentosos y queridos por todos en el mundo del espectáculo. Desde que comenzó su carrera como actor siempre se lo nombró con su apodo o por seguir los pasos de su padre.

Chino Darín y Ricardo Darín Foto: gentileza fotograma

Si bien el actor mantiene un perfil bajo y no suele hablar frente a las cámaras de su vida personal, lo cierto es que desde muy chico se conoce sus pasos y los detalles de su vida por ser el hijo del talentoso y querido actor Ricardo Darín.

Sin embargo, el Chino supo formar su propio camino en la actuación con sus destacadas interpretaciones en series y películas que le llevaron a ser nominado para premios internacionales y a tener un gran reconocimiento en el mundo.

Este es el verdadero nombre del Chino Darín

El detalle que más llama la atención de su vida es que siempre se lo nombró como Chino Darín. Por lo que muchos se preguntan cómo es su verdadero nombre y por qué no lo usa, algo que es muy común en muchos hijos de famosos, a los cuales se les conoce por su apodo.

Chino Darín Foto: instagram/chinodar

Según contó el novio de Úrsula Corberó en una entrevista: “Me llaman Chino un poco por mis rasgos, pero sobre todo porque mi padre necesitaba encontrar un apodo que me alejara de su nombre, Ricardo, que también me puso”. En referencia al apodo que eligieron en su casa para no llamarlo igual que su padre.

Chino Darín Foto: instagram/chinodar

Su nombre de pila es Ricardo Mario Darín. Sin embargo, son muy pocos los fanáticos del actor que lo conocen de esa forma o lo llaman así.

No hay dudas de las coincidencias entre la genética del actor y su hijo, no solo comparten la misma profesión, sino que llevan el mismo nombre y ambos dejan su huella en el mundo de la actuación.