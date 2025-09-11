Cuál es el premio que se lleva el ganador de La Voz Argentina y cuánto cuesta

La Voz Argentina es uno de los programas de talentos más populares de la televisión argentina. Este año regresó con todo a la pantalla de Telefe y con la novedad de Nico Occhiato como conductor. El reality cautivó al público con sus participantes y los teams del jurado: Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y La Sole. Cada vez falta menos para terminar y se conocieron los premios.

La Voz Argentina 2025

Las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs, el primer round y ahora el segundo son las etapas por las que pasaron los participantes, algunos quedaron en el camino y otros siguen en campaña hacia la final.

En cada programa se vive emoción, música, humor y a veces polémicas que se generan entre los participantes y los coaches, o afuera del programa por el descontento de la eliminación. No obstante, se sabe que solo uno logrará alzar el premio y lograr consagrarse el cantante de la temporada.

La Voz Argentina 2025

Cuál es el premio en La Voz Argentina y cuánto vale

Se supo que el ganador del reality se llevará un auto 0 KM Volkswagen Tera, siendo un premio de lujo para los concursantes del programa que esperan llegar a la final.

Aún no se sabe cuál de las cuatro versiones disponibles se llevará el ganador. Estas son Trend, Comfort, Highline u Outfit. Según la marca alemana en septiembre tienen un valor desde $30.738.950 hasta $39.112.950.

El auto que se lleva el ganador de La Voz Argentina

Este premio es de gran atractivo para los concursantes, ya que aplica una exclusividad y lujo al que podrá acceder el ganador o ganadora. El modelo Tera Outfit cuenta con llantas de 17″ oscurecidas, tapizados de cuero sintético específicos de la versión, espejos retrovisores y techo de contraste negro.

Es un diseño que combina tecnología y comodidad en un solo vehículo, y siendo uno de los más aclamados para los seguidores de la marca, y que ahora el ganador del reality de canto podrá acceder.