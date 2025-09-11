Entretenimiento / Reality

Cuál es el premio que se lleva el ganador de La Voz Argentina y cuánto cuesta

El reality de canto está llegando a su final y se supo cuál es el premio que se llevará el ganador del programa.

Magdalena Rodríguez Castro
11 de septiembre de 2025,

La Voz Argentina es uno de los programas de talentos más populares de la televisión argentina. Este año regresó con todo a la pantalla de Telefe y con la novedad de Nico Occhiato como conductor. El reality cautivó al público con sus participantes y los teams del jurado: Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y La Sole. Cada vez falta menos para terminar y se conocieron los premios.

La Voz Argentina 2025
La Voz Argentina 2025

Las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs, el primer round y ahora el segundo son las etapas por las que pasaron los participantes, algunos quedaron en el camino y otros siguen en campaña hacia la final.

En cada programa se vive emoción, música, humor y a veces polémicas que se generan entre los participantes y los coaches, o afuera del programa por el descontento de la eliminación. No obstante, se sabe que solo uno logrará alzar el premio y lograr consagrarse el cantante de la temporada.

La Voz Argentina 2025
La Voz Argentina 2025

Cuál es el premio en La Voz Argentina y cuánto vale

Se supo que el ganador del reality se llevará un auto 0 KM Volkswagen Tera, siendo un premio de lujo para los concursantes del programa que esperan llegar a la final.

Aún no se sabe cuál de las cuatro versiones disponibles se llevará el ganador. Estas son Trend, Comfort, Highline u Outfit. Según la marca alemana en septiembre tienen un valor desde $30.738.950 hasta $39.112.950.

El auto que se lleva el ganador de La Voz Argentina
El auto que se lleva el ganador de La Voz Argentina

Este premio es de gran atractivo para los concursantes, ya que aplica una exclusividad y lujo al que podrá acceder el ganador o ganadora. El modelo Tera Outfit cuenta con llantas de 17″ oscurecidas, tapizados de cuero sintético específicos de la versión, espejos retrovisores y techo de contraste negro.

Es un diseño que combina tecnología y comodidad en un solo vehículo, y siendo uno de los más aclamados para los seguidores de la marca, y que ahora el ganador del reality de canto podrá acceder.

