El duro momento de Soledad Pastorutti que puso en riesgo su participación en La Voz Argentina

Soledad Pastorutti atravesó uno de los momentos más complicados de su rol como coach en La Voz Argentina. Durante el Round inicial, en el que todos los integrantes de su Team se presentaron, llegó el momento de definir qué concursantes seguirían y cuáles no, una decisión que ella misma reconoció como “difícil”.

Del grupo, que incluyó nombres como Valentina Otero, Violeta Lemo, Milagros Gerez Amud, Luis González, entre otros, Soledad debió elegir a tres participantes para salvar directamente.

Valentina Otero fue la primera salvada por Soledad, gracias a su interpretación de Tráfico por Katmandú de Fito Páez, que impresionó tanto a la coach como al jurado. Su voz, sensibilidad y puesta en escena le ganaron ese puesto.

También continuaron en competencia Violeta Lemo, por su versión de La extraña dama de Valeria Lynch, y Milagros Gerez Amud, quien se destacó cantando La flor de la canela de Chabuca Granda. Estas dos últimas fueron seleccionadas para avanzar.

Soledad Pastorutti

El resto del destino del Team Sole quedó en manos del jurado: Lali Espósito, Miranda! y Luck Ra sumaron puntajes para decidir quiénes más seguirían. Entre esos, quedaron Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Milena Salamanca, Gustavo Rosales.

En tanto, Luis González y Mía Frankel quedaron mano a mano y fue entonces que la coach les intentó transmitir un mensaje de aliento. “No importa lo que pase esta noche y lo que siga pasando este programa: tienen que entender que siempre es volver a comenzar. Tienen que querer sustentar su sueño. No dejen de cantar ni de hacer lo que están haciendo“. Después de un alto nivel de presentaciones, La Sole tuvo que anunciar que Mía quedaba eliminada, en un crudo momento de tensión.

Cómo quedó conformado el Team Sole en La Voz Argentina