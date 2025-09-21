Cómo sigue la salud de Thiago Medina a 48 horas de la operación: “Es un día a día”

Thiago Medina sufrió un terrible accidente el 12 de septiembre y desde entonces lucha por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Tras chocar con su moto, fue operado de urgencia, y está en terapia intensiva. Este viernes volvió a ser intervenido quirúrgicamente después de días de espera y su evolución es favorable, pero de a poco.

El influencer fue operado para reconstruir la parte costal del cuerpo, ya que tenía varias costillas dañadas por el golpe, además de los pulmones comprometidos y el bazo que le extirparon. La operación generó fuertes expectativas, ya que se esperaba que le baje la fiebre para la intervención.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

El objetivo fue reparar las costillas y los huesos dañados. Al igual que quitar las astillas del cuerpo para que comience su recuperación. Tras las primeras horas de reposo, difundieron el primer parte médico: "Thiago recién salió de quirófano, fue una cirugía sin complicaciones. Con buena reparación de la parrilla costal. Permanece en terapia intensiva, estable. En este momento, no requiere droga para la presión”.

El nuevo parte médico de Thiago Medina a 48 horas de la cirugía de tórax

Este domingo, tras 48 horas de la cirugía, Daniela Celis, su ex y madre de sus gemelas, fue la encargada de dar a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina y su evolución.

“Thiago se encuentra estable con asistencia respiratoria mecánica, él permanece sedado. Sin drogas para la presión”, escribió Pestañela.

“Le queremos contar que el órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren. La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva”, agregó al informe médico Daniela Celis.

Luego, volvió a pedir oraciones para el ex Gran Hermano: “Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.