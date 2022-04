La China Suárez viene siendo objeto de debate por los enredos en los que se vio envuelta junto a Mauro Icardi y Wanda Nara. Aun así, la actriz decidió dedicarle tiempo a su carrera y a su familia. Esta semana viajó a España debido a que fue convocada para entregar uno de los premios Platino.

China Suárez jugando con las cámaras Foto: Instagram/ @sangrejaponesa

Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido tiene que ver con su presencia en un estadio de España. La actriz jugó junto al Atlético de Madrid un partido solidario por las víctimas de la invasión rusa a Ucrania, juego realizado en el estadio llamado Wanda Metropolitano en la capital española.

El equipo del que participó la actriz estaba compuesto por Franco Masini, la colombiana Carolina Gaitán y el español Marc Clotet. Además, estuvieron presentes: Enrique Arce (Arturo) y Darko Peric (Helsinki) de la Casa de Papel. La China Suárez indicó estar contenta de conocer a otros colegas. La modelo llevó la camiseta número seis.

"El juego del amor", la nueva canción de la China Suarez y Santi Celli. Foto: China Suárez

Luego de jugar, la artista le contó a varios periodistas que se encontraban en el estadio: “Al principio estaba muy nerviosa. Nosotros parecíamos niños corriendo atrás de la pelota”. Con respecto a la entrega de los premios platinos, la China mencionó: “Me encanta, estoy contenta. Amo que me hayan invitado, soy muy fanática de los premios platinos”.

Qué tiene que ver la China Suárez con Rodrigo de Paul

Antes de conocerse la polémica situación que vivió la China Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi, la China estuvo vinculada con Rodrigo de Paul. Esto fue desmentido por el futbolista en su momento, pero las versiones sobre un supuesto coqueteo entre la actriz y el futbolista siguen sonando.

“Nadie va a desmentirme esto porque hay una foto de la China Suárez en el estadio Wanda Metropolitano (del Atlético de Madrid). Ella no la sube (a sus redes), pero tiene una gorrita negra. Esa foto la tiene atesorada mi fuente. Esa foto hará que nadie salga a desmentir esta data”, señaló Luli en Socios del Espectáculo.

La China Suárez y Rodrigo de Paul. Foto: Vía País

Luego agregó: “La China fue a ver a De Paul a un partido de menor envergadura. No la subió porque ella accede a entradas preferenciales, pero no va al palco porque en el palco estaba Camila Homs. Estamos hablando de septiembre, octubre. Estaba por estallar el Wanda Gate”. De ser así, serían las mismas fechas en las que el futbolista habría iniciado su relación con Tini Stoessel.

Por qué le dicen La China Suárez

El apodo viene por parte de la herencia de su abuela materna, Marta Mitzmori, hija de inmigrantes japoneses. La actriz comentó: “Como mi nombre es muy largo todos me empezaron a llamar así”.

China Suárez y Celli refuerzan su química en directo. (Gentileza Agustín Dusserre)

“Tuve un tema con el embajador japonés. Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, contó la artista en una cena con Mirtha Legrand.