El año no completa sus primeras 72 horas pero ya sumó como 50 rumores entre peleas y nuevos romances. La que estaría integrando la lista de los últimos es Chechu Bonelli, recuperadísima ya de la separación del jugador Darío Cvitanich.

Tras el revuelo que armó en Punta del Este la confirmación del noviazgo entre Zaira Nara y Robert Strom, surgieron algunas reacciones y especulaciones alrededor de Facundo Pieres, el ex de Zaira.

Zaira Nara y Robert Strom.

Lo que había dicho Gustavo Méndez la semana pasada fue reiterado en las últimas horas por Yanina Latorre: Zaira y Strom habrían sido presentados por Martín Pepa y Pampita. El caso es que Pepa es amigo de Pieres, por lo que la situación no habría dejado para nada contento al polista argentino. Sin embargo, parece que ya encontró con quien dejar el sabor amargo de lado.

¿Chechu Bonelli y Facundo Pieres, juntos?

“Pieres ya tiene quien lo consuele. Y se queja, pero la nueva que está rondando también es separada y él jugó muchas veces al paddle con el exmarido”, adelantó esta tarde Yanina Latorre en historias de Instagram.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres en la playa, juntos

Luego subió una foto en la que se ve al polista en la playa, junto a dos mujeres: una de ellas es Chechu Bonelli. “Me cuentan que los vieron dándose un beso”, acotó.

"Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social. A Pieres le jode que Zaira esté con Robert y él va y ronda a Chechu: él juega al paddle con Darío Cvitanich. Igual creo que a Darío le chupa un huevo", completó la conductora de SQP.