Chano Charpentier continúa internado “con baja oxigenación” y su estado es reservado

Chano Moreno Charpentier fue internado en el Sanatorio Otamendi el viernes por la mañana. El cuadro del cantante es reservado, aunque su madre dijo a los medios que aún no se despierta y tiene baja oxigenación.

El cantante ya había pasado por un situación similar. El año pasado, a mediados de mayo, estuvo en el mismo centro de salud. Antes había pasado algunos meses en la clínica psiquiátrica Avril.

Marina Charpentier, la mamá de Chano junto a su hijo Foto: Instagram/charpentier.marina

Antes de quedar internado, el artista había usado su cuenta oficial de Twitter para repostear mensajes en los que aseguraba que había recibido amenazas.

“Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano, cuidate, te quieren hacen mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nuncia viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, dice el tuit que republicó Chano.

Sin dejarlo ahí, también republicó un mensaje viejo que decía: “Lo que esta persona me dijo yo ya lo suponía, y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada... Espero que no sea nada”.

“Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más”, empezó a escribir el artista. “Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, agregó en su primer tuit.

Luego, siguió: “A algunos le caen mejor mis decisiones que a otros. Yo me banco la desidia o la bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria”. Así, puso en contexto a sus seguidores y fue directo al grano: “Hace nueve días una persona que colabora conmigo me dijo: ‘Chano, cuidate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’”.

Chano usó las redes para hacer catarsis con sus seguidores

La palabra de la familia de Chano Charpentier

“Bambi”, el hermano del músico Santiago “Chano” Charpentier, internado desde el viernes en el sanatorio Otamendi con pronóstico reservado, pidió a través de sus redes sociales que “aquellas personas que creen saber cómo se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad sean respetuosos” del “dolor” de su familia y “consideren” que están haciendo “lo mejor posible para salir adelante”.

Su madre, por su parte, explicó que Chano toma medicación para mantenerse bien y tranquilo. “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, aclaró.