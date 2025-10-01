Casi 8 años después, salió a la luz el inesperado motivo de la separación entre Oriana Sabatini y Julián Serrano.

En 2013, un proyecto televisivo juntó a Julián Serrano y Oriana Sabatini: ambos comenzaban sus carreras en Aliados, la novela de Cris Morena, y el romance que sus personajes compartían en la ficción terminó convirtiéndose en una relación real.

Sin embargo, tras cumplir 3 años de noviazgo y superar diversos rumores de crisis, un cercano a la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini confirmó a Ciudad que la pareja había puesto fin a la relación. “Fue en los mejores términos”, aseguró. Más tarde, la propia Oriana comunicó la separación a través de los medios.

La razón por la que cortaron Oriana Sabatini y Julián Serrano

Cuando le preguntaron a Julián Serrano sobre los motivos de la separación, explicó que no hubo conflictos entre ellos: “No nos peleamos, solo decimos separarnos en este momento por nosotros, para ver qué sentimos. Con Ori nos conocimos en los talleres de Aliados y desde ese entonces nos vimos casi todos los días. Esto va a servir para el crecimiento personal de ambos”, aseguró, dejando en claro que la decisión fue tomada de manera consciente y respetuosa.

Y, respecto a si terminaron en malos términos, explicó: “No, ni ahí. Cuando estábamos juntos teníamos nuestras discusiones, pero como cualquier pareja. A veces porque opinábamos distinto de ciertos temas o cosas así. Pero siempre nos llevamos re bien. Yo adoro a toda su familia. Prácticamente me adoptaron”.

Aunque decidieron poner fin a la relación, Julián dejó en claro que la separación fue amistosa: “No estamos más de novios, pero quedamos súper bien. Así que quién sabe el día de mañana”, señaló, dejando abierta la posibilidad de lo que pueda suceder en el futuro.

Cabe destacar que actualmente Oriana Sabatini está casada con Paulo Dybala y juntos esperan su primer hijo, marcando una nueva etapa en su vida personal y familiar.