Entretenimiento / Famosos

Casi 14 años después, se supo el inesperado motivo de la separación entre Viviana Canosa y el conde Bruno Barbier

Viviana Canosa recordó su romance con el conde Bruno Barbier y reveló por qué decidió no seguir con él.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

12 de septiembre de 2025,

Casi 14 años después, se supo el inesperado motivo de la separación entre Viviana Canosa y el conde Bruno Barbier
Casi 14 años después, se filtró el inesperado motivo de la separación entre Viviana Canosa y el conde Bruno Barbier: “Yo no voy a cambiar...”.

Viviana Canosa sorprendió a todos al revelar detalles de su relación con Bruno Barbier, conocido como el “Conde”. Según distintos medios y declaraciones de la conductora, su vínculo con él fue breve pero intenso, marcado por encuentros sociales y cenas privadas donde se mostraron muy cercanos.

El conde, empresario con un perfil mediático particular, fue uno de los hombres que acompañó a Canosa en eventos exclusivos y reuniones del ámbito artístico y social. La relación, aunque no formalizada, despertó la atención de la prensa por la notoriedad de ambos y la diferencia entre sus mundos.

Viviana Canosa y Bruno Barbier.
Viviana Canosa y Bruno Barbier.

A pesar de la intensidad que mostraron públicamente, la relación no prosperó a largo plazo. Sin embargo, Canosa reconoció en entrevistas que la experiencia dejó recuerdos importantes y momentos de complicidad, consolidando la curiosidad del público sobre su vida sentimental.

Por qué cortaron Viviana Canosa y el conde Bruno Barbier

Viviana Canosa sorprendió a todos al hablar de su vida sentimental en Carnaval Stream. Sobre sus amores, la conductora confesó: “Yo me enamoré, pero después llegó el padre de mi hija y me enamoré mucho más”, dejando ver la importancia de su relación actual y el profundo vínculo con su familia.

Respecto a su vínculo con el Conde Bruno Barbier, Canosa reveló que la relación tuvo momentos muy intensos: “De hecho, hasta llegamos a pensar en formar una familia con hijos”. Sin embargo, la situación se complicó debido a coincidencias inesperadas: “Yo siempre pienso que hubiera sido muy difícil, el mismo día que él me propuso matrimonio, también lo hizo el padre de mi hija y me separo”.

La conductora detalló además las dificultades que enfrentaron por la distancia geográfica: “Él vuelve al país el día de mi cumple y cortamos, pero yo corto con él porque no me bancaba más vivir a distancia, él vive en Mónaco, en Bélgica, era un pibe top”.

Finalmente, Canosa explicó por qué decidió no seguir con la relación: “Yo no me fui con él porque primero está la libertad, soy muy argenta, yo no voy a cambiar mi vida por un hombre”, dejando en claro que sus decisiones siempre priorizan su independencia y estilo de vida.

Temas Relacionados

MÁS DE Famosos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Estilo
VER MÁS