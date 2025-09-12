Casi 14 años después, se supo el inesperado motivo de la separación entre Viviana Canosa y el conde Bruno Barbier

Viviana Canosa sorprendió a todos al revelar detalles de su relación con Bruno Barbier, conocido como el “Conde”. Según distintos medios y declaraciones de la conductora, su vínculo con él fue breve pero intenso, marcado por encuentros sociales y cenas privadas donde se mostraron muy cercanos.

El conde, empresario con un perfil mediático particular, fue uno de los hombres que acompañó a Canosa en eventos exclusivos y reuniones del ámbito artístico y social. La relación, aunque no formalizada, despertó la atención de la prensa por la notoriedad de ambos y la diferencia entre sus mundos.

Viviana Canosa y Bruno Barbier.

A pesar de la intensidad que mostraron públicamente, la relación no prosperó a largo plazo. Sin embargo, Canosa reconoció en entrevistas que la experiencia dejó recuerdos importantes y momentos de complicidad, consolidando la curiosidad del público sobre su vida sentimental.

Por qué cortaron Viviana Canosa y el conde Bruno Barbier

Viviana Canosa sorprendió a todos al hablar de su vida sentimental en Carnaval Stream. Sobre sus amores, la conductora confesó: “Yo me enamoré, pero después llegó el padre de mi hija y me enamoré mucho más”, dejando ver la importancia de su relación actual y el profundo vínculo con su familia.

Respecto a su vínculo con el Conde Bruno Barbier, Canosa reveló que la relación tuvo momentos muy intensos: “De hecho, hasta llegamos a pensar en formar una familia con hijos”. Sin embargo, la situación se complicó debido a coincidencias inesperadas: “Yo siempre pienso que hubiera sido muy difícil, el mismo día que él me propuso matrimonio, también lo hizo el padre de mi hija y me separo”.

La conductora detalló además las dificultades que enfrentaron por la distancia geográfica: “Él vuelve al país el día de mi cumple y cortamos, pero yo corto con él porque no me bancaba más vivir a distancia, él vive en Mónaco, en Bélgica, era un pibe top”.

Finalmente, Canosa explicó por qué decidió no seguir con la relación: “Yo no me fui con él porque primero está la libertad, soy muy argenta, yo no voy a cambiar mi vida por un hombre”, dejando en claro que sus decisiones siempre priorizan su independencia y estilo de vida.