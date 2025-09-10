Casi 13 años después, salió a la luz el inesperado motivo de la separación entre Nico Riera y Silvina Escudero.

Era el año 2010 y una de las noticias que más llamaba la atención de los medios era el romance entre Nicolás Riera y Silvina Escudero. Él llegaba tras el éxito de la novela de Cris Morena Casi Ángeles, donde había tenido un vínculo con la China Suárez, mientras que ella participaba del reality Showmatch.

Al principio, evitaban confirmar su romance para mantenerse al margen de los escándalos, pero finalmente no pudieron ocultar su amor y oficializaron la relación al asistir a la obra de teatro Stand Up de Sebastián Wainraich, donde fueron fotografiados por los paparazzi.

Silvina Escudero habló de la filtración de la foto íntima que le sacó Nico “Tacho” Riera

Esa fue la primera ocasión en que se los vio juntos y, a partir de entonces, comenzaron a mostrarse públicamente cada vez que podían. Se apoyaban en sus proyectos, se enviaban mensajes a través de Twitter y compartían eventos juntos.

Sin embargo, después de más de un año de relación, la pareja decidió ponerle fin en 2012. La ruptura sorprendió a todos, y surgieron especulaciones sobre posibles terceros involucrados.

La razón por la que cortaron Nico Riera y Silvina Escudero

A comienzos de 2012, se dio a conocer que Silvina Escudero y Nicolás Riera se habían separado, aunque los rumores circulaban desde hacía tiempo, ya que la pareja ya no se mostraba de la misma manera.

Finalmente, fue la bailarina quien confirmó la noticia en una entrevista radial: “Decidí estar sola. Me dolió tomar esta decisión, no fue fácil, nos queremos un montón”, explicó en Radio 10.

Nico Riera y Silvina Escudero.

Escudero agregó: “No pasó nada en realidad. Las cosas no son de un día para el otro y los dos estamos bien. Nunca confirmamos que nos pusimos de novios y nunca confirmamos cuando nos separamos. Es tema nuestro. No contamos nuestra intimidad”.

Y dejó en claro: “No hay una tercera en discordia. Sabemos que vende más decir que nos separamos por una tercera. Hoy, estamos mejor así”.

Silvina Escudero y Nico Riera.

A pesar de estas declaraciones, los rumores continuaron circulando en redes sociales, especialmente entre los fanáticos de la banda Teen Angels, quienes aseguraban que Riera estaba en pareja con Rochi Igarzábal, su compañera del grupo musical.

Sin embargo, ambos desmintieron estas especulaciones. A finales de 2012, los exintegrantes de Casi Ángeles viajaron juntos a Brasil, donde comenzó su romance, confirmado meses después. Además, compartían trabajos en las novelas Dulce Amor y Taxxi, amores cruzados.

Nico Riera y Rochi Igarzábal.

Finalmente, el vínculo entre Escudero y Riera llegó a su fin después de dos años, aunque hoy mantienen una excelente relación; la misma bailarina declaró que todavía mantiene comunicación con su ex pareja.