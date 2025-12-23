Casi 10 años después, salió a la luz la inesperada separación de Christian Petersen y Maju Lozano

La historia de amor entre Maju Lozano y Christian Petersen se inició hacia fines de 2014 y tuvo como inesperado impulsor a Darío Barassi. Durante un tiempo, el vínculo avanzó con señales públicas de cercanía: salidas juntos, demostraciones de afecto y mensajes cariñosos en redes sociales. Sin embargo, cuando el 2015 estaba a punto de terminar, la pareja decidió ponerle punto final a la relación.

En la actualidad, Christian Petersen está en pareja con Sofía Zelaschi, chef a quien conoció durante su participación en El gran premio de la cocina, donde él se desempeñaba como jurado y ella como concursante. Tras varios años de relación, la pareja formalizó su vínculo con una boda celebrada en abril de 2025.

La razón por la que se separaron Christian Petersen y Maju Lozano.

Zelaschi, además de ser su compañera sentimental, desarrolló una carrera propia como cocinera y empresaria, y en los últimos años compartió con Petersen distintos proyectos tanto en el plano personal como profesional.

En una entrevista con Catalina Dlugi, Maju Lozano rememoró aquel vínculo y explicó los motivos de la ruptura al afirmar: “No teníamos nada que ver”.

La conductora aclaró que la relación funcionó en su momento, pero no logró consolidarse debido a las diferencias entre ambos: “En su momento estuvo bien, pero no prosperó porque no teníamos nada que ver”, explicó.

Además, destacó que mantiene un buen vínculo con sus exparejas y señaló: “Hablo con todos mis ex, me parece que cuando uno ha compartido tanto, si se puede...”.

En ese sentido, reflexionó sobre los vínculos que se construyen a lo largo del tiempo y sostuvo: “A veces, no se puede porque terminan mal las relaciones. Pero uno es una persona grande, comparte cosas, intimidades, en su momento uno los quiso mucho”.