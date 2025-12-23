Casi 10 años después, salió a la luz la inesperada separación de Christian Petersen y Maju Lozano

La historia de amor entre Maju Lozano y Christian Petersen se inició hacia fines de 2014 y tuvo como inesperado impulsor a Darío Barassi. Durante un tiempo, el vínculo avanzó con señales públicas de cercanía: salidas juntos, demostraciones de afecto y mensajes cariñosos en redes sociales. Sin embargo, cuando el 2015 estaba a punto de terminar, la pareja decidió ponerle punto final a la relación.
En la actualidad, Christian Petersen está en pareja con Sofía Zelaschi, chef a quien conoció durante su participación en El gran premio de la cocina, donde él se desempeñaba como jurado y ella como concursante. Tras varios años de relación, la pareja formalizó su vínculo con una boda celebrada en abril de 2025.
Zelaschi, además de ser su compañera sentimental, desarrolló una carrera propia como cocinera y empresaria, y en los últimos años compartió con Petersen distintos proyectos tanto en el plano personal como profesional.
En una entrevista con Catalina Dlugi, Maju Lozano rememoró aquel vínculo y explicó los motivos de la ruptura al afirmar: “No teníamos nada que ver”.
La razón por la que se separaron Christian Petersen y Maju Lozano
La conductora aclaró que la relación funcionó en su momento, pero no logró consolidarse debido a las diferencias entre ambos: “En su momento estuvo bien, pero no prosperó porque no teníamos nada que ver”, explicó.
Además, destacó que mantiene un buen vínculo con sus exparejas y señaló: “Hablo con todos mis ex, me parece que cuando uno ha compartido tanto, si se puede...”.
En ese sentido, reflexionó sobre los vínculos que se construyen a lo largo del tiempo y sostuvo: “A veces, no se puede porque terminan mal las relaciones. Pero uno es una persona grande, comparte cosas, intimidades, en su momento uno los quiso mucho”.