Cande Tinelli y una dura crítica para Guillermina Valdés: “Fue jurado para controlar a mi papá”

Cande Tinelli visitó el programa que conduce Ángel De Brito, LAM, y ofició de panelista invitada. En ese marco, además de opinar y acotar sobre los diversos temas del espectáculo, se animó a hablar de la relación que tenía con Guillermina Valdés, la última pareja oficial de su padre, Marcelo Tinelli.

Durante años, una de las versiones que circulaba era que ambas se llevaban mal o, al menos, no se llevaban bien. Ahora, aquel matrimonio llegó a su fin, la influencer aceptó ahondar respecto de aquellos rumores.

Cande Tinelli y un nuevo look que causó furor Foto: instagram.com/candelariatinelli.com

“No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes”, reconoció. Y agregó: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia...”.

“Es un tema de piel. Nunca nos caímos bien”, expresó. Y reconoció que las veces que fue a sus presentaciones fue para apoyar a su padre más que a ella. “La respeto igual, está todo bien. Es su vida”, dijo, no obstante mencionó que con su hermana Micaela “se llevaba mejor”. “Ella es mucho más tranquila”, argumentó.

“Le hizo mal a mi papá”

Nazarena Vélez, panelista de LAM, le preguntó si sentía que la exmodelo “le había hecho mal a Marcelo” y la cantante no dudó en responder: “Yo siento que un poco sí. O sea, mi papá es una persona alegre que le encanta laburar y siento que dejó de hace muchas cosas en su relación por ella. Igual, no le echo la culpa a ella. Pero le fue cortando cositas...”.

Viejos tiempos: Tinelli y Valdés, juntos.

Y agregó: “Siento que no lo apoyaba tanto. Como que no le gustaba el programa, esto, lo otro... De hecho, creo que fue jurado para estar medio controlando... Ella era muy.... desconfiaba de todas”.

Cande le dio la derecha a De Brito cuando este dijo que Valdés “anulaba a Tinelli”: “Era todo mucho más cuidado. Yo sé que él no estaba suelto como es él”, subrayó.