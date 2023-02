¿Angelita o diablita? El body transparente que Cande Tinelli combinó con un top de cuero y medias de red

Esta vez Cande Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, se decantó por un look con impronta rockera. Mezcló cuero, red y una actitud rebelde para convertirse en abanderada de ese estilo.

La influencer apostó por un total black para ir al programa de Ángel de Brito. Pero ella misma se dio cuenta de que más que “angelita”, parecía una “diablita”.

Llevó un body transparente que combinó un microtop de cuero y una falda portafolio abierta. Remató el look con medias de red: un must have de la temporada.

Cande Tinelli visitó por primera vez "LAM". (instagram).

Las confesiones de Cande Tinelli en LAM

En su debut como invitada de LAM, Cande Tinelli habló de todo. Ángel de Brito le preguntó por Cristian Castro y ella recordó que él “decía cosas raras”. Reconoció que era “muy buena onda, pero me vino a saludar la primera vez al camarín. No sé, es raro, no le sacás bien si es como más femenino…”

Cande Tinelli y un nuevo look que causó furor Foto: instagram.com/candelariatinelli.com

Y confesó no haber sentido nada por él. “No sé, capaz es como muy sensible. ¿Viste cuando no le sacás la onda?”, declaró Cande Tinelli.

Cande Tinelli disfrutó del verano en Punta del Este

La influencer no esquivo la pregunta cuando le hablaron de su papá. Dijo que está solo y agregó: “Creo que en este momento no quiere estar con nadie, de hecho”. Además, aclaró que tiene una gran relación con él, un vínculo de amistad.