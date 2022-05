Recién llegada a la Argentina, Camila Homs rompió el silencio y habló del romance de su ex Rodrigo de Paul con Tini Stoessel. La modelo viajó a España unos días para que sus hijos, Francesca y Bautista, pasen tiempo con su padre y contó más detalles acerca de su separación.

Mucho se especuló primero a cerca de la ruptura del jugador de la Selección Argentina con la madre de sus hijos y los rumores sobre su vínculo con la cantante de 25 años no tardaron en circular. Luego de que salieran a la luz pruebas suficientes que confirman la relación, Homs reveló cómo vive todo este proceso.

Camila Homs volvió al país y habló de su ex (Captura de video).

“La separación sigue siendo una situación delicada, nada fácil. Pero en otras relaciones no me meto, no me corresponde meterme”, soltó determinante sobre de Paul y Tini en un móvil con “Socios del Espectáculo”. Y también aseguró que intenta pasar el momento de la mejor manera posible y que está “contenida por la familia, amigas” y sus hijos.

La relación de los pequeños con el futbolista “está todo bien, todo muy cordial. Ellos no pierden el contacto con su padre, que es lo importante”, garantizó. “Con Rodrigo no somos mejores amigos pero está todo bien por el bienestar de nuestros hijos”, confesó.

Y recordó cómo fue su historia de amor con el jugador de Atlético Madrid ya que comenzaron su noviazgo de muy jóvenes: “Empezamos de muy chicos. No me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado, lo hice por amor. Lo volvería a hacer si me vuelvo a enamorar, o... nunca se sabe qué puede pasar”.

Qué dijo Camila Homs de Tini Stoessel

Luego de la confirmación a través de fotos del romance entre Tini y de Paul, Camila Homs confesó cómo es su relación con la cantante. En ese sentido, reveló que no la conoce, aunque por su trabajo ambas podrían cruzarse en algún evento. “No la conozco, no tengo nada para decir sobre ella”, fue su tajante respuesta.