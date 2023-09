Bozal legal ¿desactivado? Andrés Nara aseguró que “jamás hablaría mal” de sus hijas

Luego de que Wanda Nara presentara una medida cautelar contra su padre y su pareja, Alicia Barbasola, por haber hablado de su delicado estado de salud y haberla catalogado de mentirosa, Andrés Nara se hizo escuchar en El debate del Bailando por América TV.

“Yo estuve siempre al lado de mis hijas y apoyándolas a pleno. Jamás hablé mal de ellas”, aseguró Andrés Nara en el ciclo de América. “Yo me vinculé un poco con los medios, a mí me divierte, me gusta. Creo que se merece un respeto porque ellas han llegado a donde están por los medios”, expresó.

En esa línea, Denise Dumas le preguntó a Nara si fue la relación con los medios lo que “dinamitó la relación”.

“Sí, el exponerme. No les gustó. No hay archivo donde yo hable mal de mis hijas, jamás lo haría. Sería denigrante... Eso no está en mí”, aseguró Andrés.

El problema de las hermanas Nara sería con Alicia Barbasola

En la misma entrevista, Cora Debarbieri le recordó a Nara que Alicia Barbasola la acusó a Wanda de mentir con su enfermedad: “Vos no lo dijiste pero sí lo dijo ella y ella no deja de ser tu mujer. Quizás lo que duele, angustia, o molesta, puede llegar a ser eso”.

“Es un tema de ellas si les molestó. Pero los chats no los generó Alicia. Los medios fueron generando este tipo de información”, respondió el hombre.

Andrés Nara y Alicia Barbasola Foto: instagram

La relación de Wanda Nara con su padre

“Hace mucho que Wanda Nara no habla con su padre, hubo un quiebre rotundo en diciembre, y me dicen que por algo grave. A partir de esto de la enfermedad se distanció aún más de Wanda Nara, pero se ganó el malestar de los nietos. Andrés no sabe absolutamente nada de la vida de Wanda, cuando hablan, inventan.r”, trascendió recientemente en el ciclo A la Tarde.