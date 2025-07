Beto Casella fulminó a Romina Scalora, ex panelista de Bendita: “For** conflictiva”

Romina Scalora es una famosa panelista que se hizo conocida por opinar con humor en redes sociales de temáticas de la farándula y formó parte del equipo de Beto Casella tanto en la radio Rock & Pop, y también en Bendita TV. Sin embargo, tuvo una salida escandalosa y el fin de su vínculo con el periodista.

Beto Casella

Actualmente, Romina Scalora es panelista de LAM y de Ángel Responde, el programa de Ángel De Brito en Bondi. La comediante se fue de la radio para sumarse a un streaming, luego fue desvinculada de Bendita por decisión de Beto Casella.

Romina Scalora y su pelea con Beto Casella

En las últimas horas, el conductor sacó a la luz la dura interna entre ellos y destrozó a su excompañera de trabajo. Además, aseguró que nunca más volvería a trabajar con ella.

El terrible cruce entre Beto Casella y Romina Scalora

En su programa de radio, Beto Casella expresó contundente: "Cuando se fue al streaming, para nosotros fue difícil. Formábamos un equipo bárbaro mientras trabajamos. Nos divertíamos, pero... en los cortes, una for**. Más conflictiva que la m**rda”.

Luego fue por más y el conductor de Bendita TV lanzó picante: “En mi vida vuelvo a laburar con esa fo**a que está llena de traumas y conflictos. Todo era un problema".

Por su parte, Romina Scalora le respondió a Beto Casella en A la Tarde (América TV). “No me sorprenden sus declaraciones, pero yo no voy a hablar mal de él. Si yo contesto, soy una desagradecida que recién arranca, que no puede responder y no tiene autoridad. Tengo que bancarme que digan de mí lo que tienen ganas”, comentó la comediante.

Asimismo, Romina señaló que el trasfondo del conflicto es por Edith Hermida, quien está hace muchos años en Bendita TV. “Tampoco volvería a trabajar con él. Cuando me sacó de Bendita después de que le dijera que dejaba la radio, me dijo que algún día íbamos a volver a trabajar juntos. Le dije que sí. Después dio una nota donde habló muy mal de mí“, contó la panelista de LAM.

“La verdad es que me sorprende que, después de tanto tiempo, me use de ejemplo para decir que soy una fo... Habla de él, no de mí. Yo le dije que no quería hacer más el programa de radio y tres días después me sacó de Bendita. No creo merecerme esas palabras y no creo merecerme una nota que les dio a Lussich y a Pallares cuando estaban en El Trece. Ahí dio a él entender que yo lo dejé a él porque me acostaba con alguien de un canal”, expresó tajante Romina Scalora sobre su conflicto con Beto Casella.