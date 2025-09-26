Bautista Mascia reveló qué hizo con el premio que ganó en Gran Hermano y sorprendió a todos: “Vamos a poner...”

Bautista Mascia convirtió el premio que ganó en Gran Hermano 2023/2024 en un acto solidario que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

¿Lo estafaron?: Bautista Mascia apuntó hacia Telefe y reveló qué ocurrió con los 70 millones que ganó en Gran Hermano.

El cantante uruguayo, consagrado como el ganador de esa edición del reality, anunció que donará la casa prefabricada que recibió a la Asociación Civil La Casita Trans, una entidad con sede en Córdoba que trabaja brindando apoyo, contención y asesoramiento a niñas, niños y jóvenes trans.

Así informó Bauti Mascia que donará su premio de Gran Hermano

La institución celebró la noticia y expresó su agradecimiento a través de sus redes sociales, destacando tanto la visita de Bautista Mascia como su valioso aporte. “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”, compartieron junto a imágenes del emotivo encuentro. También hicieron hincapié en la importancia de disponer de un espacio físico que funcione como centro comunitario y lugar de contención para las infancias y juventudes trans.

A través de un emotivo y extenso mensaje, la asociación elogió la actitud solidaria del ex Gran Hermano. “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio. Un centro de vida que pronto abrirá sus puertas para todas las personas que buscan y necesitan un lugar seguro para crecer y ser en plenitud”, expresaron desde la organización.

Bauti Mascia.

Además, adelantaron que el nuevo espacio funcionará como “un centro de vida amoroso, lleno de voces, risas y abrazos”, proyectado para convertirse en un lugar clave para la comunidad trans y sus familias.

El gesto de Bautista Mascia se suma al de otros exparticipantes del reality que también decidieron destinar sus premios a causas sociales. Luz Tito, finalista de la última edición, donó su casa para crear un refugio para mujeres víctimas de violencia en Jujuy. En tanto, Emma Vich eligió entregar su vivienda a la misma organización cordobesa que ahora recibe la ayuda de Bautista, fortaleciendo así una red de apoyo a infancias y juventudes trans.

Con esta decisión, Mascia va más allá del plano personal y se suma a una tendencia cada vez más visible entre exconcursantes de Gran Hermano: transformar los premios del juego en herramientas de cambio real.