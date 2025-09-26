Thiago Medina permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Su estado de salud genera gran preocupación luego del grave accidente en moto que sufrió.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

A raíz de esta situación, en redes sociales se había organizado una convocatoria frente al hospital para este viernes 26 de septiembre por la mañana, con el objetivo de rezar por la pronta recuperación de Thiago Medina.

Sin embargo, en el programa Lape Club Social Informativo (América TV) informaron la razón por la cual el encuentro de oración fue cancelado a último momento.

La razón por la que se suspendió la vigilia

“Nos están informando que se suspendió para mañana (sábado) la vigilia”, anunció Paula Varela en Lape Club Social Informativo. Desde la puerta del hospital, la cronista Mercedes Mora amplió la información y explicó que la decisión de reprogramar la convocatoria tuvo que ver con una fecha especial que se celebra en el centro de salud.

“Se pasó para mañana porque hoy es un día muy especial para el hospital de celebración del sector de enfermería y no era compatible con lo otro que se quería hacer que tenía que ver con venir a rezar y hacer una cadena de oración de los fanáticos”, detalló Mora sobre la reprogramación.

Pautas de la vigilia organizada para Thiago Medina.

Además, sumó: “La familia de Thiago anunció que la reunión se postergaba para mañana a la mañana (sábado) para poder hacerlo mejor y sin interrupciones”.

Cabe recordar que la convocatoria original había sido difundida en redes sociales y por la propia familia del ex Gran Hermano: “Nos reunimos por Thiago Medina. Viernes 26 de septiembre a partir de las 10 horas en el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno”.

Finalmente, el encuentro se realizará este sábado a la misma hora, con la expectativa de que se acerquen aún más seguidores para acompañar a la familia y elevar oraciones por la salud de Thiago.