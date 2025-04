Batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi: ¿hubo violencia de género en el Chateau?

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtió en una batalla legal y mediática sin precedentes. Luego de tomar caminos separados hace casi un año, la expareja se ha envuelto en acusaciones sin precedente, filtraciones de chats y explosivas discusiones.

Mauro Icardi y Wanda Nara cuando eran pareja. (Foto: Instagram Wanda Nara)

Respecto a este último punto, una de las discusiones más controversiales de la pareja ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de dos meses. Esto llevó a una fuerte discusión el Chateau Libertador, que involucró a la Policía y asistencia psicológica para las nenas.

El escándalo supuso que Wanda Nara denunciara al futbolista por violencia de género y evitara el contacto con Francesca e Isabella. Tras esta medida, la Justicia emitió un fallo para confirmar si había existido violencia en contra de la modelo.

¿Hubo violencia de género durante la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau?

De acuerdo con lo presentado por el programa “Puro Show”, el juez Norberto Circo sentenció que no hubo violencia de género en el ascensor de Mauro Icardi para con Wanda Nara. "El juez Norberto Circo dijo ayer que no hubo violencia el día del ascensor (...) Falta que se expida la defensoría de menores, que es muy probable que vaya por la misma línea que el juez”, destacó la panelista Angie Balbiani.

El momento del escándalo donde se la vio a Wanda vendada.

Seguidamente, otra de las medidas que quedará sin efecto es el contacto 0 que la modelo habría impuesto entre sus hijas y Mauro Icardi. "Wanda pedía que las hijas no vieran al padre, pero que tampoco se pudieran comunicar telefónicamente con su papá. Eso entre hoy y mañana va a dejar de ser efectivo e Icardi va a poder hablar con sus hijas”, señaló Balbiani.

La postura de Wanda Nara sobre su conflicto legal con Mauro Icardi

Desde otro aspecto, Wanda Nara habló en el programa “Los Profesionales de Siempre”, sobre cómo ha sobrellevado la maternidad en medio de su separación con Icardi. “Mauro no me la está haciendo para nada fácil, nunca me imaginé que sería tan difícil. Me pongo a pensar en todas las mujeres separadas...“, reconoció.