Barby Franco reveló el insólito motivo por el que su hija Sarah Burlando todavía usa pañal: “Lo dejó, pero…”

La modelo contestó de manera directa a través de Instagram y sorprendió a todos con su respuesta.

Aylén Barrera Arciniega

6 de enero de 2026,

Barby Franco reveló qué hace con la ropa que Sarah Burlando ya no usa y dejó a todos en shock.

En las últimas horas, Barby Franco volvió a abrir el diálogo con sus seguidores en Instagram y contestó de manera directa una de las consultas que más se repiten sobre cómo cría a su hija, Sarah Burlando.

La hija de Barby Franco debutó como modelo y llenó de ternura Instagram

Puntualmente, una usuaria quiso saber: “¿No había dejado el pañal?”, dejando impactados a todos con la respuesta.

Esto fue lo que dijo Barby Franco sobre su hija Sarah

Lejos de evitar la consulta, la modelo y panelista respondió con total claridad y sin vueltas. Junto a una dulce postal de Sarah recostada en la cama, Barby aclaró: “Sí lo dejó, pero de noche aún lo usa”, disipando así cualquier especulación y dejando en evidencia una mirada relajada y consciente sobre el proceso.

Con esa explicación, Barby Franco remarcó que el uso del pañal durante la noche es una etapa normal en la infancia y que no existen tiempos estrictos ni exigencias externas.

Esto fue lo que dijo Barby Franco sobre su hija Sarah.

La imagen que acompañó sus palabras, en la que se ve a Sarah con chupete y un look cómodo, aportó un tono cálido y cotidiano, reflejando la intimidad de la rutina familiar.

