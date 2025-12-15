Barby Franco contó que su hija tuvo un accidente en Santiago del Estero y fue intervenida: “Volando al hospital”

Barby Franco y Fernando Burlando llevan muchos años juntos y son padres de la pequeña Sarah Burlando. La pareja, que comparte a menudo sus momentos en familia por redes sociales, son una de las relaciones más consolidadas del entretenimiento. La exazafata y el abogado viajaron con su hija a Santiago del Estero el fin de semana para ver la final de Estudiantes- Racing.

El sábado fue un momento especial para los fanáticos del fútbol e hinchas tanto del club de Avellaneda como el de La Plata. La pareja y su pequeña hija se fueron a Santiago del Estero para ver el partido y alentar al Pincharrata. No obstante, vivieron una situación dramática en medio del viaje con Sarah.

Barby Franco y Sarah Burlando

El accidente de Sarah Burlando en pleno viaje

Barby y Fernando contaron en sus redes sociales el dramático momento que pasó su hija: "Mi primer corte. Fuimos a la final de Estudiantes- Racing. Sarah iba muy feliz, entusiasmada, inquieta, curiosa como es ella, aterrizamos en Santiago del Estero, bajamos del avión y fuimos al transfer y resulta ser que se sienta mal en el asiento (camioneta frenada) y se quiso parar, se fue para atrás, se cae y da la cabeza contra un esquinero de madera".

Según el relato de Barby, ella entró en desesperación por ver a su hija con sangre y se fueron a un hospital: “Sangre, sangre, Fernando la agarra y le para la sangre haciéndole presión, fuimos volando al hospital más cercano de Santiago. Resulta ser que le dan 2 puntos en la cabeza (yo en shock)”.

La modelo contó que ella quedó “en shock” al ver el accidente de su hija y agradecieron a los médicos que atendieron a Sarah. “Gracias al hospital CEPSI Eva por la atención que fue perfecta tanto para Sarah como para mí porque estaba realmente en shock. Gracias el cirujano DARÍO ALONSO y a todas las enfermeras que fueron un amor con Sarah y por su profesionalismo”, comentaron en el posteo conjunto los padres de Sarah.

Por último, el abogado y la modelo celebraron el triunfo de Estudiantes como campeones del torneo clausura.