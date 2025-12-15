Entretenimiento / Famosos

Barby Franco contó que su hija tuvo un accidente en Santiago del Estero y fue intervenida: “Volando al hospital”

La famosa reveló el accidente que tuvo Sarah en el viaje que realizaron en familia para ver a Estudiantes y terminaron en el hospital.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

15 de diciembre de 2025,

Barby Franco contó que su hija tuvo un accidente en Santiago del Estero y fue intervenida: “Volando al hospital”
Barby Franco contó que su hija tuvo un accidente en Santiago del Estero y fue intervenida: “Volando al hospital”

Barby Franco y Fernando Burlando llevan muchos años juntos y son padres de la pequeña Sarah Burlando. La pareja, que comparte a menudo sus momentos en familia por redes sociales, son una de las relaciones más consolidadas del entretenimiento. La exazafata y el abogado viajaron con su hija a Santiago del Estero el fin de semana para ver la final de Estudiantes- Racing.

El sábado fue un momento especial para los fanáticos del fútbol e hinchas tanto del club de Avellaneda como el de La Plata. La pareja y su pequeña hija se fueron a Santiago del Estero para ver el partido y alentar al Pincharrata. No obstante, vivieron una situación dramática en medio del viaje con Sarah.

Barby Franco y Sarah Burlando
Barby Franco y Sarah Burlando

El accidente de Sarah Burlando en pleno viaje

Barby y Fernando contaron en sus redes sociales el dramático momento que pasó su hija: "Mi primer corte. Fuimos a la final de Estudiantes- Racing. Sarah iba muy feliz, entusiasmada, inquieta, curiosa como es ella, aterrizamos en Santiago del Estero, bajamos del avión y fuimos al transfer y resulta ser que se sienta mal en el asiento (camioneta frenada) y se quiso parar, se fue para atrás, se cae y da la cabeza contra un esquinero de madera".

Según el relato de Barby, ella entró en desesperación por ver a su hija con sangre y se fueron a un hospital: “Sangre, sangre, Fernando la agarra y le para la sangre haciéndole presión, fuimos volando al hospital más cercano de Santiago. Resulta ser que le dan 2 puntos en la cabeza (yo en shock)”.

El accidente de Sarah Burlando en pleno viaje
El accidente de Sarah Burlando en pleno viaje

La modelo contó que ella quedó “en shock” al ver el accidente de su hija y agradecieron a los médicos que atendieron a Sarah. “Gracias al hospital CEPSI Eva por la atención que fue perfecta tanto para Sarah como para mí porque estaba realmente en shock. Gracias el cirujano DARÍO ALONSO y a todas las enfermeras que fueron un amor con Sarah y por su profesionalismo”, comentaron en el posteo conjunto los padres de Sarah.

Por último, el abogado y la modelo celebraron el triunfo de Estudiantes como campeones del torneo clausura.

Temas Relacionados

MÁS DE Famosos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Estilo
VER MÁS