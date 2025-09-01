Ayelén Paleo se quebró en vivo y habló por primera vez de la detención de su mamá: “Esto es contra mí”

Ayelén Paleo está en el foco de los medios de comunicación desde que la Policía detuvo a Elizabeth Rodrigo, madre de la exvedette, acusada de formar parte de una red de trata de personas que operaba en distintas ciudades del país bajo la fachada de ofertas laborales. La famosa habló por primera vez del tema.

Detuvieron a la mamá de la vedette Ayelén Paleo

La organización está acusada de ofrecer empleo doméstico a mujeres para luego obligarlas a prostituirse en departamentos ubicados en La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe. La mamá de la exvedette era la encargada de la logística y fotografías de las mujeres que luego se subía como material erótico en sitios de ofrecimiento sexual.

Ayelén Paleo que mantuvo un perfil bajo todos estos años tras su explosivo salto a la fama en donde fue señalada como la tercera en discordia en el fin del matrimonio entre Santiago Bal y Carmen Barbieri, rompió el silencio en Infama y habló de su mamá en un ataque de llanto y nervios.

Ayelén Paleo y su madre, Elizabeth Rodrigo.

Ayelén Paleo rompió el silencio sobre la detención de su mamá

“Estoy en mi peor momento, pero no por mí. Hoy decido hablar porque no puedo estar callada ante tanta injusticia. Perdón que esté un poco quebrada. Se dijeron cosas horribles sobre mí y sobre mi mamá. Se habló de trata de personas, de pedofilia, de micros con gente encerrada, vulnerable. Por el amor de Dios, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza algo así? Eso es enfermo y es algo gravísimo“, comenzó su descargo la exvedette.

Ayelén Paleo.

“Mi mamá es absolutamente inocente. Elizabeth Rodrigo es inocente. Esa morocha que ven ahí con el flequillito, esposada. Esa mujer es una mujer absolutamente inocente. Ella es una fotógrafa... Por supuesto que hablo como su hija, pero mi mamá es una mujer que lucha, que apoya y que acompaña. Siempre estuvo para las chicas y, por supuesto que para sus hijos, una leona. Siempre trabajó con respeto, ante todo, y es lo que entrega. Ella recibe amor y da ese mismo amor”, agregó conmovida Ayelén Paleo.

“Los medios, discúlpenme, son responsables de mostrar donde vivo. Inventaron que vivía en Puerto Madero. Error. Dijeron que me regalaban cosas... Ojalá, bienvenido sea. Que organizaba fiestas. Sí, ¿Cuál hay? Dijeron que me drogaba. ¿Qué les pasa? Soy la persona más sana de la historia. (...)“, expresó la exvedette. Luego, añadió sobre el escándalo con Carmen Barbieri: ”Yo tengo 34 años, no tengo 19 años, no soy la misma chica. Yo no salgo en televisión hace años. No me interesa, no me gusta, nunca fui feliz ahí. Tengo problemas, de verdad, problemas psicológicos, de que me hayan dicho ‘gorda’ en televisión. Estoy sufriendo y ahora tengo que tomar pastillas para dormir".

“Tengo que hablar porque hicieron de todo esto un circo frívolo, un espectáculo con nuestro dolor. La gente que ahora me señala, es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años. La mismo que lucró con un video íntimo que a mí me arruinó la vida. Desde entonces tomo antidepresivos y pastillas para dormir”, comentó con dolor Ayelén.

“Esto no es contra mi mamá, esto es contra mí. Yo no tengo 19 años. Mi círculo es chico. Mi mamá lo es todo y yo no me voy a permitir verla acá con las esposas saliendo de mi casa de Rivadavia. ¿Dónde dicen que hacen los books de fotos? Tenemos cinco perros que los rescatamos de la calle", manifestó entre lágrimas la exvedette.

Hasta el momento, Elizabeth Rodrigo sigue detenida y espera de los resultados de la investigación.