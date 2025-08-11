Así se vería hoy Gustavo Cerati a sus 66 años, según la Inteligencia Artificial

Un 11 de agosto de 1959 nacía Gustavo Cerati, quien con el tiempo logró convertirse en uno de los artistas más escuchados y queridos por el público nacional e internacional. Sus canciones, su influencia en el rock y su personalidad marcaron varias generaciones que recuerdan con emoción al cantante.

El vocalista, compositor y guitarrista de la banda Soda Stereo sigue presente en la memoria de todos y es considerado uno de los grandes íconos de la música argentina. Gustavo falleció el 4 de septiembre de 2014 tras estar cuatro años en coma por un accidente cardiovascular que sufrió en Caracas, Venezuela, a donde había viajado para dar un recital el Campus de la Universidad Simón Bolívar.

Gustavo Cerati cumpliría 65 años

A más de 10 años de su muerte, el artista sigue presente en sus fanáticos y nuevas generaciones de cantantes que usan su música como inspiración. La inteligencia artificial permite ver cómo sería el ídolo musical en la actualidad.

Así sería hoy Gustavo Cerati según la Inteligencia Artificial

La aplicación de FaceApp permite recrear la apariencia de una persona en el futuro, a través de la tecnología. De esta manera, se pudo simular cómo sería el aspecto de Gustavo Cerati en la actualidad, como un hombre de 65 años.

Las imágenes muestran a Gustavo con su peinado característico del pelo revoltoso, sus ojos claros y su mirada tranquila, muy similar a sus últimas fotos, pero con los cambios lógicos del paso del tiempo y la edad, destacando la barba blanca y señales de pelo blanco en el cabello.

Gustavo nació el 11 de agosto de 1959 en la Ciudad de Buenos Aires. 55 años después, falleció el 4 de septiembre en el mismo lugar tras ser trasladado por su familia a un mes de haber sufrido el ACV en Venezuela y del cual permanecería cuatro años en coma hasta el día de su muerte.