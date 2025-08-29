Así fue el terrible accidente que sufrió Marley mientras grababa en Tailandia: “Mucho miedo”

Marley vivió un dramático momento durante las grabaciones de Por el mundo en Tailandia. Mientras recorría unas catacumbas junto a Karina Jelinek, el conductor sufrió un accidente que generó gran preocupación en el equipo de Telefe y rápidamente se convirtió en noticia.

El conductor llegó a Estados Unidos y le confirmaron que su hija ya nacía.

El terrible accidente que sufrió Marley en Por el mundo

El accidente ocurrió en medio de una escena cargada de tensión. “Tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. A ella le agarró mucho miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra”, relató Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe).

En el programa, la periodista presentó imágenes exclusivas que mostraban la magnitud del incidente: Marley aparecía con un profundo corte en la cabeza y el rostro ensangrentado, lo que encendió las alarmas en el equipo de producción. “Casi se desvanece y generó mucha preocupación entre su equipo”, añadió Shaw al describir lo sucedido.

Afortunadamente, el conductor recibió atención inmediata. “Por suerte la medicina china lo pudo curar y no hubo necesidad de ponerle puntos”, concluyó la panelista, llevando algo de calma tras el susto vivido durante las grabaciones en Tailandia.

Por su parte, fue el propio Marley quien rompió el silencio desde el país asiático para llevar tranquilidad a sus seguidores. Con su característico sentido del humor, el conductor expresó: “Estamos vivos”.

Marley. (Foto: Instagram @marley_ok)

Luego, relató cómo se produjo el accidente que lo dejó con un fuerte golpe en la cabeza: “Yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque ella tiene fobia a meterse en una cueva”, comentó entre risas. Y agregó: “Ella estaba con miedo de meterse en la cueva, yo estaba preocupado por ella y me di con una estalactita mal”.

Con su habitual desdramatización, Marley describió los efectos del golpe: “Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”.

Además, explicó cómo reaccionaron quienes lo acompañaban en la grabación: “Los chinos estaban como locos, no lo podían creer porque aparte nos habían recibido con honores, como ‘viene la televisión, Telefe, el canal más importante’. Nos esperaban en un VIP. Entro yo y me llevo la estalactita y salgo todo bañado en sangre”.