El día más triste para Marley en su despedida de Mirko: “Muy difícil...”

La última parada de Marley en China, en el marco de una nueva edición de Por el Mundo, estuvo marcada por un momento tan emotivo como inevitable: la despedida de su hijo Mirko.

El conductor viajó al continente asiático junto a sus dos pequeños, Mirko y Milenka, para vivir una experiencia llena de descubrimientos, aventuras y ternura, que sus seguidores pudieron disfrutar a través de las redes y la pantalla. Sin embargo, tras días de recorridos y anécdotas, llegó el instante en que los niños debieron regresar a su rutina.

A través de Instagram, Marley compartió el video que conmovió a todos: un abrazo largo y apretado con Mirko antes de que el niño tomara el micro de regreso. El conductor se agachó para quedar a su altura y lo sostuvo con fuerza, como si el tiempo pudiera estirarse un poco más.

Las emotivas palabras de Marley en la despedida de Mirko

Luego, confesó a sus seguidores:“Y un día, Mirko se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida. ¡Muy difícil separarse, pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo!”.

El posteo se llenó de mensajes de apoyo y cariño: “Me muero de amor”, “Ese abrazo es de puro amor”, “Amo que respetes sus tiempos”. Muchos celebraron que el conductor priorice las rutinas de los chicos aun en medio de un proyecto tan demandante.

Marley y Mirko

Durante su estadía, no faltaron momentos divertidos y tiernos. En Beijing, Momi Giardina protagonizó con Milenka una escena que despertó sonrisas, asegurando que eran “dos gotas de agua”. Mirko, sin quedarse atrás, pidió incluirse en el juego: “Yo también quiero aparecer porque soy una gota de agua”. Entre risas, la bailarina sumó: “Somos tres gotas de agua, un cucurucho: dos de vainilla y una bocha de chocolate”.

Ahora, Marley continúa su travesía, pero con la certeza de que el reencuentro con sus hijos será uno de los momentos más felices de su regreso.