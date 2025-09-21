Así fue el reencuentro de Gime Accardi y Nico Vázquez tras su escandalosa separación

Gimena Accardi y Nico Vázquez se separaron en julio de este año tras 18 años juntos. La expareja era una de las favoritas del espectáculo y ruptura dejó a todos en shock. Tras varias semanas, se conoció que la actriz le fue infiel al actor y se desató un escándalo sobre quién sería el tercero en discordia. A pesar de todo, los famosos firmaron el divorcio en buenos términos.

Luego de la confesión pública de Gimena sobre su infidelidad, fue el actor quien respaldó a su ex y expresó a la prensa: “Gime eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos, la verdad es esa, lo que dijo ella.(..). Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia”.

Tras esto, cada uno siguió por su lado, pero se dejaron algunos guiños en redes sociales, ya que Nico era el director de la obra de teatro que protagonizaba la actriz hasta hace unas semanas.

Cuánto cuesta comer en el bar que abrieron Nico Vázquez y Gimena Accardi antes de separarse en Palermo

A pesar de la gran exposición pública de la separación, no se conoció el nombre real del hombre, que fue el tercero en discordia en la pareja. Ahora se supo que los ex se reunieron en un evento después de firmar su divorcio y dejaron en claro que hay buena onda.

Así mostraron Gime Accardi y Nico Vázquez su reencuentro tras firmar el divorcio

Gimena y Nico coincidieron en la comunión de Felipe, un niño cercano a ellos, y ambos mostraron fotos del evento familiar, mostrando que se adaptan a las nuevas circunstancias y conviven en reuniones más allá de que la pareja se rompió.

Así mostraron Gime Accardi y Nico Vázquez su reencuentro tras firmar el divorcio

El actor subió una selfie junto al niño protagonista de la celebración. “Feli del amor”, escribió Nico Vázquez en la imagen.

Así mostraron Gime Accardi y Nico Vázquez su reencuentro tras firmar el divorcio

Por otro lado, Gimena también se sacó una foto con el nene y compartió junto a otras postales del festejo familiar como son la torta y decoración.

Los ex se adaptan a la nueva circunstancia y muestran que pueden estar en el mismo lugar, ya no siendo pareja.