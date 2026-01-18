Así está hoy Francisco, el hijo de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: perfil bajo y una carrera lejos de los medios

Nicolás Repetto y Florencia Raggi son una de las parejas más queridas del entretenimiento nacional. La actriz y el conductor llevan más de dos décadas juntos y son padres de dos hijos: Francisco y Renata. Además, el famoso es padre de tres de matrimonios anteriores.

Los hijos de los famosos eligieron su propio camino y se diferenciaron de sus padres. Si bien Renata, la mayor de la pareja, se fue a vivir a Europa y tiene una carrera vinculada a la música, sigue el arte como su madre.

Mientras que su hijo menor también se fue a vivir a otro país, en este caso en José Ignacio, Uruguay para hacer su propia carrera y lanzarse al mundo lejos del legado familiar. Si bien los famosos siempre resguardaron el perfil de sus hijos, lo cierto es que con las redes sociales, quedan expuestos y muestran sus vidas.

Así es la vida de Francisco, el hijo menor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Francisco es el menor del clan y tiene 25 años, se instaló en el país vecino. El joven es muy parecido físicamente a su padre, pero tiene un perfil extremadamente reservado.

Se sabe que trabaja como cocinero de un restaurante hace varios años y tiene gran pasión por la gastronomía, según una publicación de su padre. Francisco casi no publica fotos en la red social Instagram.

En algunas postales se ve su conexión con el mar, los deportes acuáticos y la naturaleza. Instalado en Punta del Este disfruta de la temporada y de la vida de bajo perfil que lleva en la ciudad esteña cuando no es verano.

Tanto la actriz como el conductor hace años se enfrentaron al síndrome del nido vacío, ya que sus hijos decidieron abrirse paso en el mundo, cambiar de país y hacer camino en sus propias carreras.