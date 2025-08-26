La llamativa reacción de Florencia Raggi y Nicolás Repetto ante el compromiso de su hija Renata con una mujer: “Tenía que experimentar”

Desde el programa A la Tarde informaron, tras un comentario enigmático, que Nicolás Repetto y Florencia Raggi viajaron a España al enterarse de que su hija, Renata, se comprometió con su novia, la modelo Ana Rivera.

En A la Tarde, programa emitido por América TV, el movilero desde Madrid comunicó que Renata Repetto se había comprometido con Rivera. “La historia es así: en España se vinieron a vivir hace dos o tres años”, informó el periodista.

Renata Repetto y su novia.

Además, el periodista añadió que “la hija de Nicolás y Florencia es cantante y debutó, para nosotros, como cantante este verano en la banda ‘La Juanita’”.

“Es una preciosa chica, un encanto. Está viviendo una relación hace muchos años con una chica que se llama de apellido Rivera, que es modelo”, comentó el movilero.

Por otra parte, relató cómo reaccionó su padre ante la noticia del compromiso y reveló que “al principio se tomó de sorpresa esta relación, voy a decir para no ventilar algo que yo sé”.

Qué opinan Nicolás Repetto y Florencia Raggi sobre el casamiento de su hija con una mujer

Aunque el periodista señaló que tanto el noviazgo como el compromiso de su hija tomaron por sorpresa a Nicolás Repetto, aclaró que “está apoyando su relación”.

“Vino a España porque la pareja está concretando tres años de relación y le contaron que tienen ganas de profundizar”, declaró el movilero. Desde el estudio, los panelistas agregaron: “De casarse”.

Asimismo, desde Madrid comentó que “de convivencia viven hace mucho tiempo” y que “ablandaron el corazón de Nicolás Repetto que tiene una roca”.

Por su parte, Florencia Raggi, madre de Renata y Francisco y pareja de Nicolás Repetto, reconoció que no fue tan sencillo como había imaginado. “No fue tan sencillo como yo me imaginaba. Pensé que lo iba a tomar con más naturalidad”, admitió, sorprendida por sus propios sentimientos.

Sin embargo, la sorpresa duró poco. Según contó, le bastaron apenas unos minutos para ponerse del lado de la comprensión hacia su hija. “Igual, asimilarlo me llevó media hora, no es que después tuve que hacer un proceso de adaptación. Para nada”, explicó.

Con el paso de los días, Raggi logró enfocarse en lo que realmente importaba: la autenticidad y la felicidad de Renata. “Pude por suerte valorar su valentía en querer experimentar lo que ella sentía que tenía que experimentar, valorar que, a quién elegía -más allá de su sexo-, era una buena persona y que era algo sincero”, concluyó.