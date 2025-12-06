Así era Mariana Brey antes de ser famosa: el impactante antes y después

Mariana Brey es una de las periodistas del momento por sus trabajos en streaming, televisión y radio. La famosa logró posicionarse como una de las comunicadoras más importantes de la actualidad por cubrir diferentes temáticas que van desde la política, sociedad y entretenimiento.

La periodista comenzó su carrera hace muchos años, pero de a poco fue ganándose un lugar en la televisión. Primero en programas que salían al aire por canales de cable hasta llegar a Telefe como panelista de A la Barbarossa.

Mariana Brey

Además, está en C5N y en el streaming de Bondi y Carnaval. La famosa tiene un talento y carisma para traer primicias, opinar y debatir sobre cualquier temática de actualidad. En X se volvió viral una foto de la periodista en sus inicios antes de ser conocida en la pantalla grande.

A menudo no solo muestra su fanatismo por su trabajo, sino que comparte su vida familiar, con sus hijos, sus hobbies y viajes. En la foto que salió a la luz, Mariana tiene la misma apariencia de siempre que muestra que en sus años de juventud estaba igual.

Mariana Brey

Así lucía Mariana Brey en el pasado

En la actualidad, cada tanto se vuelve viral por sus discusiones con Nancy Pazos en el programa que comparten a la mañana en Telefe, donde ambas periodistas tiene confrontaciones por temas políticos.

Así lucía Mariana Brey en el pasado

“Mariana Brey fue coconductora de Tribulaciones TV en 2003, que salía por Canal 7, la versión audiovisual del mítico programa de radio conducido por Mario De Cristóforo”, escribió la cuenta de X @MO__ junto a fotos de la famosa de joven.

En las imágenes se la ve a la famosa al frente de las cámaras junto a su compañero presentando el programa. Mariana llevaba el pelo de un color similar a un colorado y raya al costado como la moda de ese momento.

En varias oportunidades, la comunicadora mostró alguna foto de su pasado en la que tiene el pelo más oscuro, para atrás, un top strapless y rasgos similares a la actualidad.