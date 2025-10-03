Ángel de Brito se hartó de Fernanda Iglesias y filtró los chats que la desenmascaran por completo: “Mentirosa serial”

Ángel de Brito expuso a Fernanda Iglesias en Bondi Live. Puntualmente, el presentador de televisión reveló que la panelista de El Trece disfrutaba de exponer las infidelidades de Diego Latorre, porque las mismas le hacían daño a Yanina Latorre.

Luego, Ángel de Brito también dejó dicho que Fernanda Iglesias no cierra ciclo de manera positiva en los trabajos que consigue dentro de la pantalla chica. En ese contexto, la panelista utilizó su cuenta de X para defenderse.

Fernanda Iglesias en X.

Más exactamente, Iglesias dijo: "Eso no es verdad. Me fui bien de LAM. Te agarró un ataque porque no te avisé que no iba más. Lo hablé con la producción y estuvo todo bien. Pero como te creés el centro del mundo, enloqueciste y empezaste a bardearme. Y no paraste. Por eso me defendí”.

Lejos de ignorar aquella aclaración, Ángel de Brito redobló la apuesta y le contestó a Fernanda con un fuertísimo escrito que decía lo siguiente: “Seguís mintiendo, viniste al camarín y me dijiste que te ibas porque te pagaban poca plata. Y me agradeciste por el lugar que te di en tu programa favorito. Estás completamente demente. Se quedaron todas menos vos, nadie te quiso retener. Nadie”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, De Brito filtró las conversaciones íntimas que tuvo con Fernanda Iglesias cuando la profesional todavía formaba parte del equipo de LAM.

Ángel de Brito contra Fernanda Iglesias.

Qué dicen los chats que filtró Ángel de Brito sobre Fernanda Iglesias

Tal como se aprecia en la primera conversación, Fernanda Iglesias le escribió a De Brito el 12 de diciembre del 2024 lo siguiente: “Hola, no fui ayer porque me llamó Lucas y me dijo que igual me iban a pagar diciembre si no iba. Me dijo que te iba a avisar a vos. La verdad no me dio ganas de ir tampoco porque no quería caretearla con que estaba feliz y menos con que me hagan una despedida. Trascartón, internaron a la mamá de Pablo y me tenía que ocupar de mi hijo. En fin, eso fue. Pero te quiero y te voy a extrañar. Besos”.

Luego, Ángel de Brito respondió el mensaje de manera tajante: “¿No te parece que me tendrías que haber escrito a mí antes que a Yanina, hablar en Instagram o con Carmen?”. Y, acto seguido, Fernanda reconoció su fallo: “Sí, tendría que haberlo hecho. Estaba abrumada y no lo pensé. Perdón”.

Ángel de Brito filtró las conversaciones que tuvo con Fernanda Iglesias.

Aunado a ello, Fernanda sumó: “Te quiero mucho y te admiro, lo sabés, pero no podía seguir”. Después, De Brito respondió: “Sabés que siempre te quise, aposté y confié en vos”. De tal manera, el presentador de LAM dejó claro que la salida de la panelista de LAM no fue por un conflicto personal ni un plan elaborado en su contra, sino por la decisión que ella tomó en su momento.