Andrea Rincón habló de su relación con Ale Sergi y sorprendió con una íntima confesión: “Lo último que recibí de él fue...”

Tras la mediática relación que forjó con Ale Sergi en el pasado, Andrea Rincón se sinceró al respecto. La actriz no solo recordó el vínculo que sostuvo con el músico, sino que, además, picanteó con una confesó inesperada.

Durante un móvil con el equipo de Los Profesionales de Siempre, Andrea Rincón habló de todo un poco y, repentinamente, salió a relucir el nombre de Ale Sergi. Lejos de evadir el tema a tratar, la modelo expuso la última conversación que tuvo con el cantante.

Andrea Rincón y Ale Sergi.

La repentina confesión de Andrea Rincón sobre Ale Sergi

En principio, durante el móvil referido, Andrea Rincón reconoció que la relación con Ale Sergi no terminó en buenos términos, e incluso, comentó: “Lo último que recibí de él fue un insulto y un bloqueo, así que no terminó todo bien”.

No obstante, la actriz mencionó que, pese a las especulaciones que hicieron al respecto y, lo corta que fue la relación, el vínculo entre ambos no se podría comparar con otros: “Fui la única mujer en su vida a la que le pidió matrimonio, a la que se tatuó y a la que le propuso tener hijos. Más fuerte que eso no hay”.

Así, Andrea Rincón dejó claro que, el amor que sintió Ale Sergi por ella sería incomparable. No obstante, la modelo se refirió a las rupturas amorosas en general: “A veces, cuando uno se separa, es muy difícil, porque entras en frustraciones pensando en por qué eso no se logró. Las personas hacemos lo que podemos y, dentro de lo que podemos, a veces hacemos las cosas mal”.

Por último, pero no menos importante, Andrea Rincón reveló el motivo por el cual el vínculo con el músico habría terminado en malos términos: “Se enojó y me bloqueó por algo que dije en un programa”.

Andrea Rincón y Ale Sergi en el pasado.

La relación entre Andrea Rincón y Ale Sergi se dio durante el 2013 y el 2014, ambos se amaron de forma intensa, se comprometieron, se tatuaron y hasta hablaron de su deseo por ser padres. Sin embargo, las promesas y el amor que se tenían no perduró en el tiempo y ahora solo queda el recuerdo de lo que fue aquel vínculo en el pasado.