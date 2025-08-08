Alberto Cormillot reveló cuántas veces por semana tiene relaciones con Estefanía Pasquini y dejó a todos en shock: “Más de...”.

Alberto Cormillot volvió a sorprender al hablar con total franqueza sobre su vida íntima, derribando prejuicios relacionados con la edad. A sus 86 años —y próximo a cumplir 87—, el reconocido médico brindó una entrevista en la que se refirió abiertamente a su sexualidad y dejó una frase que generó impacto: “Mientras el cuerpo no me ponga límites, yo no me los pongo”.

Lejos de esquivar el tema, Cormillot aseguró que el paso del tiempo no afectó su intimidad. “Mi vida sexual no cambió en todos estos años. Sigue siendo la misma, sigue activa”, afirmó en diálogo con la revista Gente.

Actualmente, el médico mantiene una relación con Estefanía Pasquini, de 39 años, con quien tiene un hijo de tres años llamado Emilio. En la entrevista, también reflexionó sobre cómo vive el deseo con el correr de los años y destacó la importancia de seguir conectados con el placer a cualquier edad.

Durante la entrevista, Cormillot también se refirió a los prejuicios sociales en torno a la sexualidad en la vejez y cuestionó con firmeza esa mirada reduccionista. “Esto de poner límites es una manifestación de viejismo. Mi papá murió a los 95 y tuvo vida sexual hasta que falleció”, explicó, dejando en claro su postura frente a los estigmas asociados al deseo en la adultez mayor.

Ante la consulta sobre hasta qué edad se imagina manteniendo relaciones sexuales, su respuesta fue contundente: “Hasta que me dé el cuerpo, me imagino siendo como mi papá”.

Cuántas veces por semana tiene relaciones Alberto Cormillot, a sus 86 años

Alberto Cormillot también analizó cómo se vive la sexualidad en hombres mayores y destacó que no siempre es necesario cumplir con ciertos estándares tradicionales para disfrutarla plenamente. “Seguramente hay un porcentaje significativo de hombres (mayores de 80 años) que siguen teniendo sexo, de distintas formas. No necesitás una erección completa para tener sexo. Hay muchas maneras de estar en pareja y satisfacerse mutuamente”, reflexionó el médico.

En cuanto a su relación con Estefanía Pasquini, describió su vida íntima como “muy activa”. “Más de una vez por semana, seguro. A veces dos, tres veces. No todos los días, depende del estado de ánimo y del momento. Pero sí, mucho más de una vez por semana”, afirmó con sinceridad, dejando en claro que la edad no limita su deseo ni su conexión de pareja.

Cormillot abordó además los desafíos que pueden presentarse en la sexualidad durante la vejez. “En los hombres puede bajar la libido por disminución de la testosterona, los estados de ánimo influyen...”, señaló, aunque destacó los numerosos beneficios que el sexo aporta: “Desestresa, genera endorfinas, es placentero”.

“Soy una persona vieja, no me molesta decirlo. Pero no quiero que me digan ‘abuelo’”, concluyó Alberto Cormillot, quien en los últimos días también fue noticia por su debut artístico en el Circo Servian.