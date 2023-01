Agustina Cherri fue mamá y enterneció las redes con la primera foto de su bebé recién nacido

Después de una dulce espera de nueve meses, Agustina Cherri confirmó la noticia más esperada: nació Bono, su cuarto hijo fruto de su relación con Tomás Vera. La actriz lo compartió a través de sus redes sociales donde subió la primera foto de su bebé.

La ex “Verano del 98″ es madre de Muna de 13 años y Nilo de 11 junto a Gastón Pauls; mientras que de su amor con el músico también llegó Alba, de tres años. La artista contó sobre su nuevo embarazo en agosto pero no detalló cuándo era la fecha probable de parto.

Agustina Cherri disfrutó su embarazo Foto: instagram/agustinacherriok

El bebé finalmente nació este domingo por la mañana y su madre compartió un emotivo posteo en su perfil de Instagram para darle la bienvenida al mundo. “Bono Vera nació el 22/01/2023 a las 09:19hs. Es un Acuariano, conejo de agua”, expresó sensible.

Nació el cuarto hijo de la actriz

Y agregó: “Tiene 3 hermanos que lo aman, un papá que yo amo con todo mi ser y una mamá feliz”. Luego agradeció al equipo médico que la acompañó durante el parto y cerró: “¡Parir y nacer en libertad!”.

Cómo se enteró Agustina Cherri de su embarazo

La protagonista de “La 1/5-18″ contó semanas atrás cómo se enteró que estaba embarazada. Para ello se remontó a la mañana del 15 de mayo del 2022, horas antes de la gala de los Premios Martín Fierro.

“Me enteré de que estaba embarazada el día de la entrega de los premios Martín Fierro. Esa mañana, antes de ir al hotel a prepararme, me hice el test y me dio positivo. Estuve toda esa noche como en una nebulosa, con una sensación extraña. Encima, después vino el premio, que no solo me dieron a mí sino al programa y a compañeros... Ese día me fui a dormir sin entender nada de nada”, recordó Cherri en comunicación radial con “Agarrate Catalina”.

Nació el cuarto hijo de la actriz

En el evento la actriz recibió el galardón como Mejor Actriz Protagónica por la tira de Polka. También reveló por qué decidió esperar para dar a conocer su embarazo: “Lo que pasa es que estoy más grande, es el cuarto bebé, y también soy más consciente de ciertas cosas que pasan... Quería estar tranquila para contarlo”.

“Este hijo fue súper buscado. Con Tomás teníamos ganas; siempre tuvimos la idea, no es algo que decidimos hace poco. Había que esperar el momento, nada más. Cuando terminó La 1/5-18 dijimos: ‘Vamos a ver si se da’, y también el destino hizo lo suyo”, confesó.