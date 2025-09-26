¿Adiós Chechu? Darío Cvitanich blanqueó su relación con Ivana Figueiras a través de una íntima fotografía

Luego del gran escándalo que se armó cuando oficializó su separación con Chechu Bonelli y, a su vez, dijo que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, Darío Cvitanich blanqueó su relación con la modelo Ivana Figueiras a través de una íntima fotografía.

Cabe aclarar que, anteriormente, la pareja fue captada en público mientras disfrutaban de un evento, pero ni el exfutbolista ni la modelo habían compartido con sus respectivos seguidores una fotografía o video en conjunto.

La tremenda reacción de Chechu Bonelli al romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueras: “Más mujer”

Después del gran revuelo que los tuvo a ambos como protagonistas, Darío Cvitanich tomó la determinante decisión de blanquear su vínculo con Ivana Figueiras mediante una íntima fotografía que colgó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Darío Cvitanich con Ivana Figueiras.

De tal manera, el exdeportista dejó claro que, en efecto, está con Ivana y el vínculo entre ambos estaría fortaleciéndose cada vez más con el pasar del tiempo.

Qué dijo Chechu Bonelli sobre su separación con Darío Cvitanich

En principio, Chechu Bonelli dejó en claro que no desea hablar frente a una cámara, razón por la cual, se comunicó con Paula Varela para que esta expresara su postura ante la situación.

Según Chechu Bonelli, su expareja habría mentido con la fecha de separación: “No fue hace 8 meses que nos separamos. Darío se fue de casa el 18 de abril y yo le pedí que se vaya”.

No obstante, Chechu Bonelli remarcó: “Sigo haciendo silencio por mis hijas”. También la periodista confesó que nadie sabía sobre el nuevo romance de su expareja: “Mis hijas y yo nos enteramos por tele de esta chica”.

Segundos más tarde, Paula Varela comentó, durante la emisión de Intrusos, lo siguiente: “Me dice Chechu que ella está bien y que no quiere hablar”. Incluso, la modelo le dijo a la panelista de América TV: “No tengo por qué mentir. Yo estoy limpia”.

Sobre las hijas que tienen en común, Chechu Bonelli aseguró: “Yo le plantee que se alquile una casa para dividirnos a las nenas como corresponde”.

Así luce Lupe, la hija mayor de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Por último, pero no menos redundante, Chechu Bonelli concluyó: “Quiero que esto se termine. Él es el padre de mis hijas, él es una buena persona, nunca nos faltó nada, lo que haga con su vida no me corresponde a mí. Él ya es un tema cerrado para mí”.