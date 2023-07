Acusaron a Cinthia Fernández de teñirle el pelo a sus hijas

Cinthia Fernández ha protagonizado diversas noticias en los últimos días, desde intentar que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo reaccionara a una foto de sus hijas, hasta una discusión en vivo con Andrés Nara y Oscar González Oro.

Cinthia Fernández ha sido noticia varias veces esta semana. Foto: instagram

Ahora, tras publicar un video en sus redes sociales donde le cuenta a sus tres hijas, Charo, Bella y Fran, que la modelo y esposa de Messi había reaccionado a su foto, una nueva polémica comenzó a circular en Instagram.

Cinthia Fernández hizo una campaña para conseguir los "me gusta" de Messi y Antonela. Foto: Instagram

¿Cinthia Fernández tiñe a sus hijas? Esta es la duda que se repite entre los comentarios del posteo publicado por TN, donde se mostraba el video de las nenas junto a su madre.

“¿Les tiñe el pelo? Porque esas nenas hace un año tenían el pelo negro”, “Lo que más me llamó la atención es que Cintia tenía pelo oscuro y sus hijas también, de repente Cintia se aclaró el pelo y las hijas se van mimetizando con ella”, “Me sorprende el rubio de las chicas ajajajja tan chiquitas y ya las quiere rubias”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el posteo.

Algunos de los comentarios en Instagram donde aseguran que Cinthia Fernández le tiñó el pelo a sus hijas. Foto: Instagram

La realidad es que Cinthia no ha hecho alusión a que tiñe a sus hijas en ningún momento y es posible que todo sea parte de algún filtro que utilizó al momento de grabar el video que generó algún tipo de iluminación.

Esta no es la primera vez que una famosa es señalada en las redes sociales de teñir a sus hijas. Durante el 2022, Luciana Salazar fue señalada en varias oportunidades de supuestamente teñir a Matilda de rubia, hasta tal punto que llegó a convertirse en tendencia en Twitter en aquel entonces.

Cinthia Fernández y su discusión en vivo con Andrés Nara

“Sos una desubicada y mal informada”, se descargó Andrés Nara contra Cinthia Fernández, luego de que la bailarina le hiciera una pregunta con respecto a Wanda Nara y que terminó en que la panelista se fue del piso, aunque luego del corte, regresó a su lugar.

Nara habló sobre Maxi López y Mauro Icardi, señalando el tipo de relación que tiene con los padres de sus nietos. “¿Te gustó la parte en la que Maxi se acostaba con otras mujeres mientras estaba con tu hija?”, preguntó, casi en un tono irónico, Cinthia.

“No te voy a contestar porque vos me trataste mal. Siempre la defendí a Wanda. Tuvimos cosas personales. Disculpame, porque realmente hubo un enlace contigo que me molestó”, apuntó el padre de Wanda. “Está bien, no dirimamos cuestiones personales acá”, aportó el conductor Oscar González Oro. “Pará, negro, sabés lo que pasa, para aclarar, siempre fui respetuosa”, aseguró Cinthia.

Luego la conversación tomó un giro al tema de la salud de Wanda: “Vos estabas mal informada. Vos sos desubicada porque no sabías la verdad. Nosotros sabemos la verdad”. Luego agregó Cinthia: “A mí no me parece que estés promocionando unas fotos mientras tu hija está internada”.

“¿Cuál es la verdad?”, preguntó alguien del panel. “Que ella estaba mal informada sobre la situación que estaba pasando Wanda y nosotros sabemos la interna y la realidad. Pero tenía que ser cauto”, devolvió Nara. “Wanda estaba internada”, reafirmó Cinthia. “Mentira. No estaba, corazón. Estuvo dos horas. Vos estás mal informada siempre. No tuviste respeto”, contentó Andrés Nara.