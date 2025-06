Gran Hermano Argentina debutó en el 2001 y marcó un antes y un después en la televisión local. Entre los recuerdos imborrables de esa primera edición, hay uno que sigue generando nostalgia: el romance entre Natalia Fava y Santiago Almeyda. Lo que empezó como un flechazo en la casa más famosa del país se convirtió en una pareja de largo aliento que sobrevivió por más de dos décadas.

Sin embargo, a pesar de compartir una vida juntos, la pareja se separó de manera definitiva hace unos años. El motivo de la ruptura estuvo rodeado de especulaciones y versiones cruzadas, pero fue la propia Natalia quien, con el tiempo, decidió ponerle voz a la historia.

La pareja puso pinto final a su relación.

Natalia Fava rompió el silencio sobre su separación de Santiago Almeyda

En una entrevista reciente, la empresaria se sinceró y habló desde el dolor. “Pensé que iba a estar casada para toda la vida. La separación fue la frustración de un proyecto muy grande que teníamos juntos”, expresó. Durante la relación, compartieron momentos difíciles: la muerte de la hermana de Santiago, los problemas económicos durante la pandemia y el cierre de sus emprendimientos.

Natalia y Santiago.

Fava, que se volcó de lleno a su marca personal de tejidos, también reveló que durante tres años no se hablaron. El quiebre fue tan fuerte que incluso le costaba nombrarlo. Si bien evitó dar detalles concretos sobre lo que ocurrió, confirmó que no pudo perdonar ciertas actitudes. “Fueron muchas cosas… Unas cuantas. Y yo no pude perdonarlo”.

Los rumores de infidelidad por parte de Almeyda crecieron con fuerza, sobre todo después de que ella descubriera mensajes con otras mujeres en su computadora. “Tal vez idealicé algo que no vi. Hoy lo perdono desde un lugar de paz, pero no para volver”, afirmó.

Santiago Almeyda y Natalia Fava.

Hace poco volvieron a mostrarse juntos, pero solo por trabajo. Ella fue clara: no hay segunda vuelta. “Él tomó decisiones y eligió mal. Yo pensaba que para él yo era una prioridad, como él lo era para mí”.