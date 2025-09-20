11 años después, salió a la luz el insólito motivo de la separación entre Andrea Rincón y Ale Sergi

Andrea Rincón hizo unas polémicas declaraciones sobre su relación con Ale Sergi y, como es de suponer, el tema salió nuevamente a relucir. La actriz hoy cuenta con 40 años, mientras que el músico tiene 53 años y, ambos, fueron pareja hace 11 años.

Ale Sergi empezó su carrera musical en los años 90, pero consolidó la misma durante el 2001 con la creación del grupo Miranda. En cuanto a Rincón se refiere, la actriz empezó a imponerse en el medio para el 2007 con su participación en Gran Hermano Argentina.

Casi 11 después, salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre Ale Sergi y Andrea Rincón.

Antes y después de la ruptura amorosa entre ambos, Ale Sergi sobrellevaba su vida personal bajo perfil, mientras que, en la parte laboral, sí se sobreexponía. En el caso de Andrea Rincón no era así, puesto que la modelo expone tanto su vida personal como laboral.

La historia de amor entre Andrea Rincón y Ale Sergi

Andrea Rincón y Ale Sergi se conocieron en el 2013, durante una de las presentaciones en vivo que tuvo Miranda en Villa Carlos Paz. De acuerdo con la actriz, la conexión entre ambos fue inmediata y, desde esa noche, no se pudieron separar.

Debido a su vínculo con Andrea Rincón, la vida personal de Ale Sergi quedó un tanto más expuesta de lo común, por la gran atención que recibió por parte de la prensa su relación amorosa con la modelo. Ambos expusieron la conexión que tenían con apariciones públicas, fotografías en las redes sociales y videos inéditos de los momentos de calidad que pasaban juntos.

A los pocos meses de relación, Ale Sergi le pidió casamiento a Rincón, pero la boda en cuestión nunca pudo concretarse. También, en una reciente entrevista con Los Profesionales de Siempre, Andrea Rincón reveló que habían hablado de tener hijos en conjunto.

“Fui la única mujer en su vida a la que le pidió matrimonio, a la que se tatuó y a la que le propuso tener hijos. Más fuerte que eso no hay”, dijo la expareja de Ale Sergi.

Andrea Rincón y Ale Sergi disfrutan de su reconciliación. No así los fans de él.

A pesar de los momentos compartidos, los problemas de pareja entre Andrea Rincón y Ale Sergi aparecieron a menos de 1 año de la relación y, de manera repentina, decidieron ponerle fin al vínculo que en su momento los unió. Aunado a ello, la mediática borró las publicaciones que había realizado en las redes sociales junto al músico y, tiempo más tarde, se tapó el tatuaje que se había hecho en alusión a tal amor.

No obstante, Andrea Rincón contó que la relación con Ale Sergi terminó en muy malos términos y reveló el motivo: “Se enojó y me bloqueó por algo que dije en un programa”.

No obstante, la famosa en Los Profesionales de Siempre reflexionó: "A veces, cuando uno se separa, es muy difícil, porque entras en frustraciones pensando en por qué eso no se logró. Las personas hacemos lo que podemos y, dentro de lo que podemos, a veces hacemos las cosas mal”.

Andrea Rincón ha hablado en numerosas oportunidades sobre lo vivido con Ale Sergi, mientras que el músico se llamó al silencio. Aunque, durante el 2021, cuando fue invitado al programa "Podemos Hablar”, él reconoció que su entonces relación le hizo hacer cosas que nunca imaginó.

“Perdí un poco del control de todo. Tuve un perfil más público, de repente me empezaron a preguntar por mi vida personal y no estaba acostumbrado. Yo avanzaba como caballo y me daba cuenta de que las cosas se iban de control. Y más, cuando soy fanático del control”, comentó Ale Sergi y, finalmente, concluyó: “Tengo el mejor recuerdo de eso. Fue un momento de la vida de cada uno, por algún motivo teníamos que estar juntos y encontrarnos. No le voy a echar la culpa a ella”.

Andrea Rincón y Ale Sergi... ¡oootra vez sopaaa!

Para aquel entonces, Andrea Rincón le había pedido disculpas a Sergi por los malos momentos vividos en el 2014. Puntualmente, la actriz en Flor de Equipo quizo cerrar el capítulo con estas palabras: “Alejandro te pido perdón. Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con él. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos”. Sin embargo, en la actualidad, la modelo sacó nuevamente a relucir el pasado con su expareja mediante una polémica confesión.