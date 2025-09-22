Temporal dejó sin energía a San Pedro y varias localidades del Norte misionero.

San Pedro y municipios cercanos estuvieron sin energía eléctrica luego de que un fuerte temporal, con lluvias intensas y ráfagas de viento, provocara serios daños en las líneas de suministro ayer domingo por la mañana. El fenómeno, que se desató pasadas las 7:30, ocasionó la caída de postes y afectó las estaciones transformadoras de San Vicente y Eldorado, responsables de abastecer a gran parte del Norte provincial.

Personal de Energía de Misiones trabajó en la zona pese a las inclemencias del tiempo, con el objetivo de restablecer el servicio en San Pedro y en las demás localidades afectadas. El temporal, acompañado de descargas eléctricas, interrumpió líneas de alta, media y baja tensión.

En un primer momento, el corte de energía se debió a una interrupción programada a nivel provincial, entre las 7 y las 8 horas. Sin embargo, tras la normalización del servicio, el temporal impidió la restitución y mantuvo a la región sin electricidad por varias horas.

Las localidades afectadas incluyen San Pedro, Terciados Paraíso, Pozo Azul, Cruce Caballero, Tobuna, Piñalito, Dos Hermanas, Bernardo de Irigoyen y San Antonio.