Secuestran casi 25 mil atados de cigarrillos en Colonia Victoria.

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 24.820 atados de cigarrillos en un operativo realizado en Colonia Victoria. La mercadería, de origen extranjero, estaba oculta entre la maleza en inmediaciones al peaje y no contaba con la documentación aduanera correspondiente.

El hallazgo se produjo durante tareas de patrullaje de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Eldorado”, cuando los gendarmes advirtieron a dos personas en motovehículos que se alejaban del lugar a gran velocidad.

Con apoyo de la Sección de Seguridad Vial “Colonia Victoria”, se efectuaron rastrillajes que permitieron ubicar 50 cajas de cartón con los cigarrillos.

Por disposición del Juzgado Federal de Eldorado, la mercadería fue secuestrada en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.