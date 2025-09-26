Vía Eldorado / Contrabando

Prefectura secuestró en Colonia Aurora un cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en $50 millones

El operativo se realizó en la zona del río Uruguay. Los involucrados huyeron hacia la costa brasileña y abandonaron la mercadería junto a una embarcación.

26 de septiembre de 2025,

Más de 3.000 cartones de cigarrillos de contrabando, valuados en más de 50 millones de pesos, fueron incautados por Prefectura Naval Argentina en Colonia Aurora, durante un operativo de control en la zona del río Uruguay. La carga, que provenía desde Brasil, fue detectada en un sector habitualmente utilizado para el cruce ilegal de mercaderías hacia la Argentina.

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.093 del río, cuando personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones realizaba patrullajes pedestres. En ese momento, efectivos de la Prefectura de Alba Posse observaron una embarcación a motor acoderada a un bote de madera que trasladaba los productos hacia la costa argentina.

Al recibir la voz de alto, los involucrados huyeron con la nave principal hacia la costa brasileña, abandonando el cargamento y una de las embarcaciones. En el lugar, los prefecturianos hallaron varias cajas que contenían los cigarrillos sin aval aduanero.

Por disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Oberá, la mercadería quedó decomisada y bajo custodia, a la espera de la resolución judicial correspondiente.

