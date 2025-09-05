Liberan al joven detenido tras peritajes negativos en la causa por homicidio en Bernardo de Irigoyen.

La investigación por el homicidio de una mujer en cercanías de Bernardo de Irigoyen tuvo un giro, luego de que se conocieran los resultados de los peritajes realizados en un Chevrolet Corsa vinculado al caso. Las pruebas de luminol practicadas sobre el vehículo no detectaron rastros de sangre, lo que debilitó las sospechas contra su propietario, Elisandro P. (26), quien permanecía detenido desde el miércoles.

El ex soldado voluntario recuperará la libertad por orden del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, aunque seguirá supeditado a la causa y deberá presentarse ante la comisaría cuando sea requerido. Hasta el momento, las únicas pruebas en su contra eran registros de una cámara de seguridad en los que se lo observa circulando hacia la zona de San Antonio-Irigoyen.

La víctima, una mujer de entre 55 y 65 años, fue hallada el domingo pasado en un monte a tres kilómetros de la ruta 101. Presentaba heridas profundas en la cabeza y el pecho, compatibles con cortes de machete. Su identidad aún no fue confirmada, aunque los investigadores creen que se trataría de una ciudadana brasileña.

La principal hipótesis indica que el crimen habría ocurrido en el vecino país y que el cuerpo fue trasladado al lado argentino para ocultar el hecho. La Policía de Misiones y autoridades de Brasil trabajan en conjunto para cotejar denuncias de desaparición en las localidades fronterizas de Dionísio Cerqueira y Santo Antonio do Sudoeste.