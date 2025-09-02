Hallan el cuerpo de una mujer con signos de homicidio en Bernardo de Irigoyen.

El hallazgo se produjo este lunes por la tarde en una zona boscosa del paraje Juan Manuel de Rosas, ex Gramado, a unos tres kilómetros de la Ruta Nacional 101, en Bernardo de Irigoyen. Un vecino dio aviso a la Policía tras encontrar el cadáver a la vera de un camino vecinal.

El cuerpo de la mujer fue localizado entre malezas y montículos de tierra producto de trabajos viales recientes. Junto a ella se hallaron un par de zapatos, un anteojo y la funda del asiento trasero de un vehículo, elementos que podrían aportar pistas a la investigación.

Según el médico policial, la víctima presentaba múltiples lesiones: un golpe en el cráneo, hematomas en ambos ojos, cortes profundos en cuello y pecho que comprometieron la tráquea y vasos sanguíneos, además de heridas punzocortantes en brazos, abdomen y espalda. Los peritos estiman que la muerte ocurrió pocas horas antes del hallazgo.

Los investigadores sostienen que el lugar donde apareció el cuerpo no sería el escenario del crimen, lo que refuerza la hipótesis de que fue trasladado. En la jurisdicción argentina no hay denuncias recientes por desaparición de personas, por lo que no se descarta que la mujer sea de nacionalidad brasileña.

La Justicia dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, mientras continúan las tareas conjuntas entre la Policía de Misiones y autoridades brasileñas para determinar la identidad de la víctima y dar con los responsables del homicidio.