La madre acusada de estafar a egresados en Eldorado pidió eximición de prisión y presentó un certificado psiquiátrico.

La causa por la estafa vinculada a la organización de la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado sumó un nuevo capítulo judicial. La mujer acusada de haber desviado los fondos recaudados solicitó una eximición de prisión ante el Juzgado de Instrucción N.º 2 y justificó su inasistencia a la citación judicial con un certificado psiquiátrico que indica reposo médico.

La presentación fue realizada por su abogado defensor, quien pidió que su clienta no sea detenida mientras avanza la investigación y sostuvo que no se encuentra prófuga, ya que permanece en su domicilio junto a sus hijos. El informe médico fue validado por la Policía de Misiones y quedó incorporado al expediente para su evaluación por parte del magistrado interviniente.

La denuncia penal fue impulsada por padres de alumnos y describe un perjuicio económico que, con el avance de la investigación, se elevó a más de 17 millones de pesos, e incluso podría ser mayor. Según consta en las actuaciones, la acusada integraba la comisión organizadora y tenía a su cargo la administración del dinero reunido durante el año para la recepción, fondos que no habrían sido destinados al pago de proveedores, más allá de una seña inicial.

En el marco de la causa ya declararon varios padres y el propietario del salón contratado, quienes aportaron documentación respaldatoria. El faltante fue advertido el mismo día previsto para la celebración, cuando se confirmó que no se habían abonado servicios clave como el salón, el catering, el DJ y otros proveedores.

Los egresados descubrieron sobre la estafa horas antes que su fiesta. El monto supera los 17 millones.

A pesar del impacto económico y emocional, la recepción pudo realizarse gracias a un acuerdo de urgencia entre las familias y los dueños del salón, sumado a la intervención municipal y a un fuerte esfuerzo colectivo. En ese contexto, este martes se concretó un pago parcial de 4.062.000 pesos al Salón Pirámide, monto que permitió cubrir aproximadamente el 50% de la deuda generada.

Padres de los egresados afectados ya pagaron cerca del 50% de la deuda.

El dinero fue reunido mediante aportes directos de los padres y la colaboración de familiares de la mujer denunciada. Las familias remarcaron que la prioridad fue cumplir con los compromisos asumidos y garantizar que los egresados no perdieran una noche irrepetible.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso. La Justicia deberá resolver el pedido de eximición de prisión, analizar el alcance del certificado médico presentado y avanzar en la determinación de responsabilidades penales en una causa que dejó al descubierto una estafa de alto impacto social en la comunidad educativa de Eldorado.