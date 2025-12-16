Eldorado: egresados descubrieron horas antes que su fiesta no estaba paga y denuncian una estafa millonaria.

Lo que debía ser una jornada de celebración terminó convirtiéndose en horas de angustia para alumnos y familias de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado. A pocas horas de la recepción de egresados, los padres se enteraron de que el evento había sido suspendido porque ninguno de los servicios contratados había sido abonado. La situación derivó en una denuncia judicial por estafa y en una reorganización contrarreloj que permitió que los estudiantes finalmente tuvieran su fiesta.

El alerta llegó durante la mañana del viernes, cuando desde el salón donde debía realizarse la recepción informaron que el evento no podía concretarse debido a la falta de pago. Al acercarse al lugar, las familias constataron que no estaban cubiertos servicios básicos como el DJ, la locución, el catering ni la fotografía. La sorpresa inicial, que muchos pensaron que se trataba de un error o una confusión, dio paso a un clima de conmoción generalizada.

Un total de 35 familias se vieron afectadas. Según relataron los padres, cada una había aportado alrededor de 480 mil pesos a lo largo de varios meses, lo que representa una suma cercana a los 17 millones de pesos. La mujer que estaba a cargo de la administración del dinero es señalada como la principal responsable del incumplimiento.

Ante lo ocurrido, uno de los padres, abogado de profesión, confirmó que se presentó una denuncia penal por estafa en la comisaría de Eldorado. La causa se encuentra en etapa inicial y continúa sumando presentaciones para acreditar el monto total del perjuicio económico. Será la Justicia la encargada de definir la carátula del expediente y las responsabilidades penales.

Pese al impacto emocional y económico, las familias tomaron una decisión colectiva: no permitir que los egresados se quedaran sin su noche. En apenas unas horas lograron reorganizar la recepción desde cero, apelando a la solidaridad de proveedores, al aporte económico inmediato de muchos padres y a la colaboración de quienes llevaron comida y recursos disponibles. El evento pudo concretarse gracias a acuerdos de palabra y a la buena predisposición de quienes comprendieron la situación.

Eldorado: egresados descubrieron horas antes que su fiesta no estaba paga y denuncian una estafa millonaria.

Uno de los gestos más destacados de la noche fue la decisión de los propios alumnos de incluir a la hija de la mujer denunciada, quien también era egresada. Los estudiantes entendieron que la joven no tenía responsabilidad en lo ocurrido y que había atravesado la misma desilusión que el resto del curso.

Con la fiesta ya realizada, el sentimiento entre las familias es ambivalente. Por un lado, el alivio de haber podido cumplir el sueño de los egresados; por otro, el dolor y la incertidumbre que deja una situación que marcó profundamente a toda la comunidad educativa. Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso, con la expectativa de que el caso sirva como advertencia para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.