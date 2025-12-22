Investigan la muerte de una joven de 22 años en Puerto Piray por una presunta descarga eléctrica.

Una joven de 22 años falleció en la madrugada de ayer domingo en la localidad de Puerto Piray, y la Justicia investiga las circunstancias del hecho, que en principio estaría vinculado a una posible descarga eléctrica ocurrida en su domicilio.

El episodio se conoció alrededor de las 3:10 del 21 de diciembre, cuando personal médico del hospital local informó a la Policía de Misiones el ingreso de una mujer sin signos vitales. La víctima fue identificada como Milagros Belén Martínez, de 22 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, familiares de la joven indicaron que habría sufrido una descarga eléctrica en su vivienda, aunque las circunstancias exactas del hecho aún no pudieron ser establecidas.

En tanto, el médico policial que examinó el cuerpo constató lesiones compatibles con una posible puerta de entrada de electrocución en el dedo índice de la mano izquierda.

Ante esta situación, el juez interviniente dispuso la realización de una autopsia médico-legal con el objetivo de determinar fehacientemente la causa del fallecimiento. En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional y de la División Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes.