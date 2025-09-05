Vía Eldorado / Feria

Habilitan preinscripciones para la Expo Eldorado 2025

La Feria Provincial del Trabajo se realizará del 13 al 16 de noviembre en la costanera de Eldorado y convoca a emprendedores, empresas e instituciones de toda la provincia.

Jimena Leguizamón

5 de septiembre de 2025,

Habilitan preinscripciones para la Expo Eldorado 2025.

La Municipalidad de Eldorado anunció que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para participar en la Expo Eldorado 2025, la exposición a cielo abierto más grande de Misiones.

El evento se desarrollará del 13 al 16 de noviembre en la costanera de la ciudad y promete cuatro jornadas de muestras, actividades y propuestas culturales.

Las inscripciones estarán disponibles desde este viernes 5 de septiembre hasta el 19 de octubre. Los interesados podrán registrarse a través del sitio web oficial www.expo.eldorado.gob.ar, completando el formulario según el rubro correspondiente. Además, la Municipalidad habilitó la línea telefónica (3751) 24-9738 para consultas relacionadas con la feria.

La Expo Eldorado se presenta como un espacio de encuentro entre emprendedores, empresas, instituciones y visitantes, consolidándose como una plataforma para promover el trabajo, la innovación y la diversidad productiva de la provincia.

