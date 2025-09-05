Habilitan preinscripciones para la Expo Eldorado 2025.

La Municipalidad de Eldorado anunció que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para participar en la Expo Eldorado 2025, la exposición a cielo abierto más grande de Misiones.

El evento se desarrollará del 13 al 16 de noviembre en la costanera de la ciudad y promete cuatro jornadas de muestras, actividades y propuestas culturales.

Las inscripciones estarán disponibles desde este viernes 5 de septiembre hasta el 19 de octubre. Los interesados podrán registrarse a través del sitio web oficial www.expo.eldorado.gob.ar, completando el formulario según el rubro correspondiente. Además, la Municipalidad habilitó la línea telefónica (3751) 24-9738 para consultas relacionadas con la feria.

La Expo Eldorado se presenta como un espacio de encuentro entre emprendedores, empresas, instituciones y visitantes, consolidándose como una plataforma para promover el trabajo, la innovación y la diversidad productiva de la provincia.