Se pretende hacer cumplir una ordenanza que establece que los colectivos de larga y media distancia no pueden subir pasajeros sobre la Ruta Nacional N°12; esto provoca ordenamiento por un lado y afecta a los taxistas.

El concejal Jorge Almirón manifestó la preocupación de los trabajadores del volante: “Este miércoles tuvimos una jornada de mucha queja por esta ordenanza. Asistieron al concejo y pidieron se modifique. Pero, una vez que se firma la contratación de la construcción de la nueva terminal hay un artículo que dice claramente que ningún colectivo puede detenerse en la colectora de la Ruta Nacional N°12″.

“También se quejaron los taxistas y remiseros que están en la terminal, diciendo que no llegan los pasajeros para utilizar el servicio”, explicó Almirón.

“Las personas que trabajan en los aserraderos también manifestaron su descontento porque usan el servicio en la colectora, y los entiendo porque implica tiempo y dinero. A las dos partes se los comprende. El miércoles nos reunimos con el secretario de gobierno Matías Sotelo para ver cómo podemos llegar a una solución que beneficie a todos. Son pocos los taxistas que están trabajando en el kilómetro 6. Esto lleva un tratamiento, no se modifica de un día para el otro, son seis concejales más y todos tenemos que estar de acuerdo”, precisó el concejal.

Samuel Paredes es un taxista que dio a conocer su descontento por la vigencia de la ordenanza “El miércoles llevé a dos personas de Puerto Esperanza, vinieron con la plata justa y querían ir con un colectivo a la terminal y no había ningún trasporte urbano. Tuve que perder plata yo y los llevé a la terminal. Ojalá que esto se arregle pronto porque perjudica sobremanera a la gente. Un taxi desde la terminal al centro me comentaron que están cobrando $700 pesos. Me parece un abuso, el combustible está caro pero no todos cuentan con ese dinero. Esto creo que ocurre solo en Eldorado, no creo que ocurra en otra localidad, que los legisladores piensen en los vecinos”, manifestó.

Eldorado: solicitan se cumpla la ordenanza de ascenso y descenso de pasajeros en la terminal de ómnibus. Archivo

Fuente: Infocuatro